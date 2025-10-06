KOSGEB, Denizli'de KOBİ'lere Yeni Destek Programlarını Tanıttı

Denizli Sanayi Odası (DSO), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'nun katılımıyla KOBİ'lere yönelik "Destek ve Dönüşüm" başlıklı toplantıya ev sahipliği yaptı.

Denizli iş dünyasının yoğun katılım gösterdiği programda, KOSGEB'in yeni dönem stratejileri ve destek programları paylaşılırken, sanayicilerin beklenti ve önerileri doğrudan dile getirildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu; Denizli'nin KOBİ'leri ile güçlü bir şehir olduğunu belirterek, yıllık yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracatta KOBİ'lerin katkısını vurguladı. Bu nedenle KOSGEB'in verdiği desteklerin ve teşviklerin Denizli için ayrı bir önem ifade ettiğini belirtti.

KOBİ tanımında yapılan değişikliği değerlendiren Başkan Kasapoğlu, yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırının 500 milyon TL'den 1 milyar TL'ye çıkarılmasının, daha fazla işletmenin desteklerden faydalanmasının önünü açtığını ifade etti.

Kasapoğlu: "KOSGEB-DSO iş birliği KOBİ'lere yeni kapılar açıyor"

DSO Başkanı Kasapoğlu, Denizli sanayisinin üretim kapasitesini artırma ve yeni pazarlara açılma hedeflerinde KOSGEB desteklerinin kritik önem taşıdığını vurgulayarak, sanayi işletmelerimizin büyük çoğunluğunu oluşturan KOBİ'lerin üretim, istihdam ve ihracatta stratejik bir rol üstlendiğini belirtti.

Salondaki yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kasapoğlu, son dönemde Denizli'nin KOSGEB desteklerinden önemli ölçüde daha fazla yararlandığını belirterek, bu artışta KOSGEB ile Denizli Sanayi Odası iş birliğiyle yürütülen çalışmaların ve DSO bünyesinde kurulan Hibe İnovasyon Teşvik (HİT) Ofisi'nin yönlendirmelerinin etkili olduğunu ifade etti. Kasapoğlu ayrıca, Temmuz 2025'te faaliyete geçen Denizli Model Fabrika için KOSGEB desteklerinin yeniden devreye alınmasının önemine vurgu yaparak, KOSGEB ile iş birliği kapsamında DSO bünyesinde kurulması planlanan KOSGEB Temsilcilik Ofisi'nin yeni ve önemli bir adım olacağını belirtti.

İbrahimcioğlu: "KOSGEB'in Yeni Vizyonu: Yalın, Erişilebilir ve Dijital"

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu konuşmasında, kurumun yeni dönem vizyonunu paylaşarak, stratejilerini "destek ve dönüşüm" yaklaşımıyla yeniden şekillendirdiklerini belirtti.

"KOSGEB olarak vizyonumuzu 'yalın, erişilebilir ve dijital' bir kurum olmak üzerine kurduk" diyen İbrahimcioğlu, destek mekanizmalarını sadece başlangıç aşamasında değil, işletmelerin tüm işleyiş süreçlerinde yanlarında olacak şekilde tasarladıklarını ifade etti.

İbrahimcioğlu, proje bazlı yatırım planları ve konjonktürel destek modelleriyle işletmelere daha kapsamlı hizmet sunduklarını belirterek, Denizli'nin KOSGEB Destek Programlarından en etkin yararlanan illerden biri olduğuna dikkat çekti.

Denizli'ye sağlanan destek 150 milyondan 800 milyona çıktı

KOSGEB'in Denizli ekonomisine sağladığı desteğin son dönemde artış gösterdiğini belirten İbrahimcioğlu, 2024 sonu itibariyle sağlanan desteğin toplam desteğin 150 milyon TL olduğunu bu yılın sadece ilk 9 ayında Denizli sanayicisine ve tüccarına sağlanan destek miktarının 480 milyon TL'ye ulaştığını ifade etti. İbrahimcioğlu, buna ek olarak finansmana erişim mekanizmaları ile 300 milyon lira yatırım kredi finansmanı kullanımına destek olunduğunu belirtti.

Yeni dönem desteklerine ilişkin yaptığı detaylı sunum ile KOSGEB'in gelecek vizyonunu ve stratejisini katılımcılarla paylaşan Başkan İbrahimcioğlu, katılımcıların destek programlarına ilişkin sorularını da ayrıntılı olarak yanıtladı. - DENİZLİ