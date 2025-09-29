KOSGEB'den Siirt'te İstihdamı Koruma Desteği

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, İstihdamı Koruma Destek Programı'nın temel amacının iş gücünü korumak olduğunu belirterek, "Biz firmalara diyoruz ki çalışanını işten çıkarma, çalıştırmaya devam et, hatta yenilerini de istihdam edebilirsin. Her bir çalışan için aylık 2 bin 500 TL destek veriyoruz. Örneğin bir firmanın 100 çalışanı varsa 250 bin lira, 50 çalışanı varsa 125 bin lira, bir çalışanı varsa da 2 bin 500 lira destek alıyor" dedi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından düzenlenen "KOSGEB Destekleri ve Bölgesel Kalkınma" konulu toplantı, girişimciler, iş adamları ve kamu kurumları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'nun yanı sıra çok sayıda iş adamı ve girişimci katıldı. Toplantının açılışında konuşan Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Güven Kuzu, Siirt'in ekonomik potansiyeline ve girişimcilik vizyonuna dikkat çekerek, bölgesel kalkınma stratejilerinin yerel iş dünyasına etkilerine değindi. Siirt ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturan mikro ölçekli işletmelerin sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal dengeyi sağlayan unsurlar olduğunu belirten Kuzu, "Siirt ekonomisinin önemli bir bölümünü mikro ölçekli işletmeler oluşturuyor. Bu işletmeler, sadece ekonomik birimler değil, aynı zamanda toplumsal dengeyi sağlayan, istihdam üreten yerel kalkınmanın temel yapı taşlarıdır. İmalat sektöründe faaliyet gösteren mikro işletmelerimizin destek mekanizmalarından daha etkin bir şekilde faydalanmasını istiyoruz. Sıfır faizli, uzun vadeli ve düşük maliyetli kredi modellerinin hayata geçirilmesi çok önemli. Çünkü üretim yapan, istihdam sağlayan bu işletmelerin finansmana erişimi kolaylaştığında, yatırım artar, istihdam genişler, gelir yükselir ve refah yaygınlaşır" dedi.

Siirt'in yerel ticaretini ayakta tutan hizmet ve ticaret sektörlerine de özel destekler verilmesi gerektiğini vurgulayan Güven Kuzu, bu sektörlerin Siirt'in ekonomik yapısında kritik bir rol oynadığını belirtti. Kuzu, "Hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerimizin de KOSGEB desteklerinden daha güçlü bir şekilde faydalanmasını arzu ediyoruz. Bu iki sektör, esnafımızı, tüccarımızı ve emekçimizi doğrudan ilgilendiriyor. Üretim zinciri ticaretle tamamlanır; hizmet sektörü güçlenmeden, sanayi tek başına büyüyemez" dedi.

Siirt'in kendine özgü değerlerine de değinen Kuzu, Siirt fıstığı, battaniyesi, büryanı ve diğer doğal ürünlerin markalaşarak dünya pazarlarında yer alabileceğini ifade etti. Kuzu, bu dönüşüm sürecinde kadın kooperatifleri, genç girişimciler ve dijital altyapı yatırımlarının önemli rol oynayacağına vurgu yaptı. Kuzu, "Bu potansiyeli katma değerli hale getirmek istiyoruz. Kadın kooperatiflerimizi, genç girişimcilerimizi ve dijital altyapıları bu dönüşümün ana aktörleri haline getirmeye hazırız. Bunun için KOSGEB'in teknik, finansal ve eğitimsel desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Genç girişimcilerin Siirt'in ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken Güven Kuzu, gençlerin yenilikçi fikirlerle ekonomik büyümeyi destekleyeceklerini söyledi. Kuzu, KOSGEB'in genç girişimciler için sunduğu desteklerin artırılmasının Siirt'in kalkınmasında büyük katkı sağlayacağını belirtti.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise, İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında Siirt'te şu ana kadar 34 firmanın KOSGEB imkanlarından yararlandığını ve toplamda 20 milyon lira destek ödemesi yapıldığını açıkladı. Programın temel amacının iş gücünü korumak olduğunu vurgulayan İbrahimcioğlu, "Biz firmalara diyoruz ki çalışanını işten çıkarma, çalıştırmaya devam et, hatta yenilerini de istihdam edebilirsin. Her bir çalışan için aylık 2 bin 500 TL destek veriyoruz. Örneğin bir firmanın 100 çalışanı varsa 250 bin lira, 50 çalışanı varsa 125 bin lira, bir çalışanı varsa da 2 bin 500 lira destek alıyor. Başvurunu yap, sektörün uygunsa kapımız sana açık. Bizim tek beklentimiz istihdamın korunmasıdır" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönem için desteğin devam edeceğini belirten İbrahimcioğlu, "Bütçe kanunu önümüzdeki aylarda Meclis gündemine gelecek. Biz de bu desteğin devam etmesi için raporlarımızı sunacağız" diye konuştu.

Programın Cumhurbaşkanı tarafından ilan edildiğini hatırlatan İbrahimcioğlu, uygulamanın ise sahada işletmelerle birebir temas halinde olan KOSGEB eliyle yürütüldüğünü kaydetti. - SİİRT