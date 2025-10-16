KOSGEB'den Samsun TSO'ya Ziyaret ile İş Birliği Vurgusu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan, beraberindeki heyetle birlikte Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Murzioğlu, bu tür güçlü iletişim ve iş birliklerinin kalkınmanın anahtarı olduğunu söyledi.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Ercan'a, KOSGEB Eko Sistem Destekleri Dairesi Başkanı Mustafa Kurt, Sektörel Gelişim Merkezleri Müdürü Arif Torun ve KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu da eşlik etti. Oldukça verimli geçen görüşmede KOSGEB destekleri, iş dünyasının güncel ihtiyaçları, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmaya yönelik iş birlikleri masaya yatırıldı.

Murzioğlu, kamu ve özel sektör arasındaki yakın diyaloğun önemine vurgu yaptı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kamu kurumlarıyla özel sektör arasındaki yakın diyaloğun ve iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "KOSGEB, özellikle KOBİ'lerimiz için çok değerli bir kurum. Desteklerin sahaya yansıması, iş dünyasının ihtiyaçlarıyla örtüşmesi açısından bu tür istişareleri çok önemsiyoruz. Bu tür güçlü iletişim ve iş birliklerinin kalkınmanın anahtarıdır. Kamu kurumlarımızla iş dünyamız arasındaki güçlü iş birliği, şehrimizin ve bölgemizin ekonomik gelişimi açısından kilit bir rol oynuyor" dedi.

Ercan: "Sahadaki ihtiyaçları doğrudan dinliyoruz"

Samsun TSO ile uzun süredir yürütülen iş birliğine değinen KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan ise desteklerin etkinliğini artırmak için sahadaki paydaşlarla birebir temasın önemine vurgu yaparak, "İş dünyasının nabzını tutmak, KOBİ'lerin ve girişimcilerimizin gerçek ihtiyaçlarını yerinde görmek bizim için çok kıymetli. KOSGEB olarak destek mekanizmalarımızı, iş dünyasıyla sürekli iletişim halinde olarak geliştiriyoruz. Samsun gibi potansiyeli yüksek şehirlerde, oda ve borsalarımızla kurduğumuz iş birliği, kalkınma hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir yapı taşıdır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN