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KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, AA'nın
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KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

İbrahimcioğlu, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, "Yılın Kareleri" projesini takip ettiğini belirterek, "Her yıl oylamaları ve oylama sonrasında da birinci olan fotoğrafları takip ediyorum. Fotoğrafların her biri birbirinden güzel. Bu fotoğraflar zor şartlar altında çekiliyor. Büyük bir sabır ve emek gerektiriyor. Anı, o kareyi yakalamak kolay iş değil. Her bir kategori özel seçiliyor, onun da farkındayız. Her birinden seçim yapmak kolay değil." dedi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasından sonra Osmanlı döneminde inşa edilen Hamidiye Çarşısı'ndaki yoğunluğu yansıtan "Her şeye rağmen" fotoğrafını seçen İbrahimcioğlu, "Bir metaforum var. Bir yerin gerçekten yaşanılabilir olduğunu anlamak ve görmek istiyorsanız ankete gerek yok, sokaklarında yürüyen kadınları görün. Bu fotoğraf bana onu yaşattı. Bu nedenle sokaklarda özgürce yürüyen kadınları gördüğümde 'yaşanılabilir bir yer olmuş' diyebiliyorum. O yüzden bu kareyi seçiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahimcioğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in yeşil rengiyle bilinen ağaç kurbağasının, Bursa'nın Karacabey ilçesinde çok nadir rastlanan mavi renkli haliyle görüntülediği "Saklı" fotoğrafına oy vererek, doğal yaşamın her anının çok güzel olduğunu ve meraklı kurbağanın ilgisini çektiğini belirtti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde temmuz ayında karın erimediği Faraşin Yaylası'nda çocukların eğlendiği anı yansıtan "Kar eğlencesi" fotoğrafını seçen İbrahimcioğlu, "Günlük hayat, rutini ifade ediyor. Rutinde özeli bulmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Rutinimizin en özel anı çocukluk hatıralarımız. Her birimiz geçmişe dönüp baktığımızda en çok hatırladığımız çocuklu hatıralarımızdır. Burada eğlenen çocukları görünce onlardan etkilendim." dedi.

İbrahimcioğlu, "Spor" kategorisinde Jakub Porzycki'nin Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Ferrari pilotu Carlos Sainz'in yarışmasına ilişkin anı yansıtan "Kıvılcım hızında" isimli fotoğrafını tercih etti.

Sporu, yaptıkları ve izledikleri olarak ikiye ayırdığını aktaran İbrahimcioğlu, "Toplu sporların içinde olmayı ve oynamayı daha çok seviyorum. Kendim yapamasam da yapmayı çok istediğim spor dalı olan, teknik ve teknolojik üstünlükleri içeren bir yarışma olduğu için Formula'yı seçiyorum. Bu kareden etkilendim." diye konuştu.

İbrahimcioğlu, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in İtalya'nın ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmek ve selamlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına geldiği anı gösteren "Dış işleri" adlı fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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