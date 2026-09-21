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Köse, motorin 100 TL'yi aşmasının tarım ve üretim maliyetlerini artıracağını söyledi

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Köse, motorin 100 TL'yi aşmasının tarım ve üretim maliyetlerini artıracağını söyledi
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Düşünce Rotası Derneği Başkanı Fatih Köse, motorin fiyatının 100 TL'yi aşmasının tarım, üretim, ulaşım ve lojistik maliyetlerini artıracağını belirtti. Köse, akaryakıttaki vergi yükünün hafifletilmesi ve üreticiyi destekleyecek mekanizmaların hayata geçirilmesi için çağrı yaptı.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, motorin fiyatının 100 TL'yi aşmasının başta tarım ve üretim olmak üzere ulaşım ve lojistik maliyetlerini artıracağını belirterek, akaryakıtta vergi yükünün hafifletilmesi ve üreticiyi destekleyecek mekanizmaların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, gündeme ilişkin değerlendirmesinde son dönemde yükselen akaryakıt fiyatlarının ekonominin farklı alanlarında oluşturduğu maliyet baskısına dikkat çekti. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın yalnızca araç sahiplerini değil, üreticiden tüketiciye kadar geniş bir kesimi etkilediğini ifade eden Köse, özellikle tarımsal üretimde mazot maliyetinin önemli bir gider kalemi olduğunu belirtti.

"Tarım ve üretim doğrudan etkileniyor"

Mazot fiyatlarının geldiği seviyenin üretim maliyetleri açısından ciddi bir baskı oluşturduğunu savunan Köse, akaryakıt fiyatlarının tarımsal üretimden ürünlerin pazara taşınmasına kadar birçok aşamayı etkilediğini söyledi.

Köse, akaryakıt maliyetlerindeki artışın gıda fiyatlarına da yansıyabileceğini belirterek, üreticinin artan maliyetler karşısında desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Akaryakıta gelen zamların ulaşım ve nakliye maliyetlerini de artırdığını dile getiren Köse, bunun zaman içerisinde temel tüketim ürünlerinden hizmet sektörüne kadar birçok alanda fiyat baskısı oluşturabileceğini söyledi.

Ekonomide maliyetlerin düşürülmesi için akaryakıt üzerindeki vergi yükünün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunan Köse, üretim çarklarının dönmesi ve vatandaşın üzerindeki maliyet baskısının azaltılması amacıyla destekleme mekanizmalarının devreye alınması çağrısında bulundu.

Köse, ekonomik tablonun sürdürülebilir hale gelmesi için başta üretici olmak üzere toplumun farklı kesimlerini rahatlatacak adımların atılması gerektiğini belirterek, yetkilileri akaryakıt maliyetleri konusunda çalışma yapmaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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