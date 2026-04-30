Haberler

Köse: "Manisa'da kazanılan gelir Manisa'da kalmalı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da vatandaşların alışveriş ve sosyal ihtiyaçlar için yoğun şekilde İzmir'e yönelmesi, kent ekonomisinde gelir kaybı tartışmalarını beraberinde getirirken, Düşünce Derneği Genel Başkanı Fatih Köse konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Bir şehirde kazanılan gelirin o şehirde harcanması, ekonomik döngünün güçlenmesini sağlar." dedi.

Köse, Manisa'da üretilen ekonomik değerin farklı şehirlerde harcanmasının yerel ekonomi üzerinde doğrudan olumsuz etkiler oluşturduğunu belirterek, "Bir şehirde kazanılan gelirin o şehirde harcanması, ekonomik döngünün güçlenmesini sağlar. Aksi durumda yerel esnaf, yatırımcı ve hizmet sektörü bu durumdan olumsuz etkilenir" dedi.

Bu eğilimin temel nedenlerinin başında perakende çeşitliliği ve sosyal yaşam imkanlarının sınırlı olmasının geldiğini ifade eden Köse, "Tüketiciler yalnızca ürün almak için değil, aynı zamanda sosyal deneyim için de alışveriş merkezlerini tercih ediyor. Bu nedenle Manisa'da modern perakende alanlarının ve sosyal yaşam merkezlerinin artırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Köse, çözüm önerilerini ise şu başlıklar altında sıraladı: "Şehir merkezinde ve gelişim akslarında nitelikli alışveriş ve yaşam alanlarının oluşturulması. Yerel esnafın rekabet gücünü artıracak teşvik ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi. Ulaşım ve otopark altyapısının iyileştirilerek şehir içi erişilebilirliğin artırılması. Kültürel ve sosyal etkinliklerin artırılarak kentin cazibesinin yükseltilmesi."

Yerel yönetimler ile özel sektörün koordineli hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Köse, "Planlı yatırımlar ve doğru teşvik politikaları ile tüketim eğilimi yerelde tutulabilir. Bu da Manisa ekonomisinde çarpan etkisi oluşturarak istihdam ve ticari canlılığı artırır" diye konuştu.

Alışveriş tercihlerinin yalnızca ekonomik değil sosyolojik bir konu olduğuna da değinen Köse, "Vatandaşın bulunduğu şehirde vakit geçirmek istemesi için yaşam kalitesinin artırılması gerekir. Bu kapsamda kent estetiği, sosyal alanlar ve hizmet kalitesi birlikte ele alınmalıdır" dedi.

Köse, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ekonomi için yerel tüketimin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Manisa'nın üretim gücü yüksek. Bu gücün ekonomik olarak şehir içinde kalması, kalkınma açısından kritik önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

