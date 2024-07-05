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Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ'ye Rekabet Kurulu Soruşturması

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Kocaeli merkezli Koruma Şirketler Grubu'na ait olan Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ firmasına Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açıldı. Şirketin, kamu ihalelerinde fiyat teklifi verme ve yaklaşık maliyet belirleme süreçlerinde danışıklı hareket ettiği tespit edildi.

Merkezi Kocaeli'de bulunan Koruma Şirketler Grubu'na ait 'Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ' firmasına rekabet kurulundan soruşturma açıldı. Aynı zamanda GEBKİM Başkanı da olan Vefa Aracı'nın sahibi olduğu şirket ile soruşturma açılan diğer firmaların, kamu ihalelerinde fiyat teklifi verme ve yaklaşık maliyet belirleme süreçlerinde danışıklı hareket ettikleri tespit edildi.

Rekabet Kurulu, Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ, 2S Kimya Arıtma Tarım İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, Aykimsan Hiçyılmaz Kimyasal Ürünler İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret LTD Şti, Irmak Kimya Sanayi ve Turizm Nakliyat Tarım Ürünleri ve Geri Dönüşüm Ticaret LTD Şti, Süleyman Kimya Arıtım İnşaat Nakliye ve Tehlikeli Madde Danışmanlığı Hizmetleri Sanayi Ticaret LTD Şt firmalarının, kamu ihalelerinde fiyat teklifi verme ve yaklaşık maliyet belirleme süreçlerinde danışıklı hareket ettiklerini tespit etti.

Merkezi Kocaeli'nde bulunan, aynı zamanda GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olan Vefa Aracı'ya ait olan şirketin, klor alkali ürünleri sektöründeki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarını da tespit etti. Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ'nin klor alkali ürünleri sektöründeki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 12.06.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 24-26/626-M(1) sayı ile karar vermiştir" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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