Kooperatif Ana Sözleşmesine Kurucu Ortak Eklenmesi İçin Yeni Düzenleme

Kooperatif ana sözleşmesine sonradan kurucu ortak eklenmek istenilmesi halinde bu kurucuların tamamının düzeltme beyanını ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalaması gerekecek.

Ticaret Bakanlığının "Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları için faaliyet konularına göre çalışma bölgeleri ve asgari kurucu ortak sayıları ile kuruluş ve ana sözleşme değişikliği izin işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliğde yapılan değişiklikle, düzeltme beyanıyla kooperatife kurucu ortak eklenmesinin istenilmesi halinde eklenen kurucuların tamamının düzeltme beyanını ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalaması zorunluluğu getirildi.

Esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri için büyükşehir olan illerde tamamı bir çalışma bölgesi oluşturan ilçeler listesine, Aydın'ın Köşk, Eskişehir'in Seyitgazi, İnönü, Mihalgazi, Sarıcakaya, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit, Nurhak, Konya'nın Altınekin, Akören, Derbent, Malatya'nın Kale, Yazıhan, Arguvan, Mardin'in Mazıdağı ve Ordu'nun Gülyalı ilçeleri eklendi.