Konya Sanayi Odası ve Anadolu Birlik Holding'ten Enerji Verimliliği İş Birliği

Konya Sanayi Odası (KSO) ile Anadolu Birlik Holding (ABH) arasında, enerji verimliliğini artırmak ve sürdürülebilirlik için iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün imzalarını Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ile PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu attı.

Protokol çerçevesinde, Konya Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Anadolu Birlik Holding bünyesindeki tesislerin enerji etüt ve ölçümlerini yapacak, personele enerji ve danışmanlık hizmetleri ile enerji yöneticiliği ve enerji verimliliği eğitimleri verecek.

KSO'dan enerjiye kritik dokunuşlar

İmza töreninde konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Sanayi Odası olarak sanayi işletmelerinin enerji verimliliğini artırmak amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizdi. Anadolu Birlik Holding'le imzaladıkları protokolün de enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı olduğunu ifade eden Büyükeğen, "Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracımızla bugüne kadar 14 farklı şehir ve 177 lokasyonda enerji etüdü yaptık. Bu ölçümlerimizle, sanayi işletmelerimizde, kurum ve kuruluşlarımızda yıllık 9 bin 322 TEP enerji tasarrufu sağlandı ve 54 bin ton karbon salınımının önüne geçtik. Ayrıca milli ekonomimize, 8 milyon 161 milyon dolar enerji tasarrufu sağlamış olduk. İnşallah imzaladığımız protokolle Anadolu Birlik Holding ve kuruluşlarının da enerji etütlerini gerçekleştireceğiz ve tesislerimizin enerjisi daha verimli hale gelecek" şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da, yapılan iş birliğinin kurumlarının sürdürülebilirliği ve yeşil dönüşüm süreçlerine önemli katkılar sunacağını söyledi. - KONYA