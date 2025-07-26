Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 73. Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 73'üncü Mali Genel Kurulu, Konya Şeker'in merkez kampüsünde gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, genel kurulda mali disiplin, yatırımlar ve finansal performans üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Erkoyuncu, kooperatifçiliğin Türkiye'de giderek önem kazandığını, özellikle Konya Kooperatifi'nin modern ve ileri düşünce tarzıyla çok güzel sonuçlar ortaya koyduğunu belirtti.

Erkoyuncu, göreve geldikleri 2021'de kooperatifin aktif varlıklarının 20,5 milyar lira, toplam borcunun ise 26 milyar lira seviyesinde olduğunu belirtti.

Aynı dönemde kooperatifin öz sermayesinin de eksi 5,5 milyar lira olduğu bilgisini veren Erkoyuncu, tasarruf ve verimlilik odaklı bir yönetim anlayışıyla bugün itibarıyla toplam varlıkların 103 milyar lirayı aştığını, öz sermayenin ise yaklaşık 36 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Erkoyuncu, gıdaya dayalı yatırımlar kapsamında Torku Atıştırmalık Tesisine 6 milyon avro yatırım yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yatırımla yeni üretim hatlarını devreye aldık ve günlük üretimimizi 50 ton artırdık. Aynı şekilde, Biyoetanol Tesisimizde üretim kapasitesini 120 metreküpten 160 metreküpe çıkardık. Seydibey Patates Entegre Tesisimiz artık tam kapasiteyle çalışıyor. Daha önce yüzde 70 seviyelerinde olan üretim oranını yüzde 100'e çıkardık. Panagro Et ve Süt Entegre Tesisimizde 5 milyon dolarlık ilave yatırım gerçekleştirdik. Ayrıca Panplast, Sarıoğlan, Panagro ve Seydibey tesislerimize toplamda 8 milyon dolarlık güneş enerjisi santrali yatırımı yaptık. Bu yatırımlarla sadece üretimi değil, enerji verimliliğimizi de ciddi oranda artırdık. Hedefimiz, katma değerli üretimi, ihracatı ve verimliliği esas alan, sürdürülebilir bir sanayi modeli oluşturmak. Her adımımızı bu vizyonla atıyoruz."

Kaynaklar dikkatli yönetiliyor

Konya ve Çumra Şeker Fabrikaları'nda üretim sürecini hızlandırmak ve kampanya dönemlerini daha verimli hale getirmek için teknik yatırımlar yapıldığını aktaran Erkoyuncu, "Üretim sürelerini kısaltmak ve verimliliği artırmak için Konya ve Çumra fabrikalarımızda difüzyon ünitelerinin kapasitelerini artırma kararı aldık. Konya Şeker'in pancar işleme kapasitesi 12 bin ton olarak hayata geçirildi. Çumra Şeker'de ise çalışmalar bitmek üzere. Bu kampanya döneminde oranın da pancar işleme kapasitesi 20 bin ton olacak. Önümüzdeki pazartesi itibarıyla son parçalar da tamamlanacak ve bu kampanya sorunsuz şekilde başlayacak." değerlendirmelerini yaptı.

Erkoyuncu, geçmişte çiftçilere yapılan ödemelerin zaman zaman aksadığına işaret ederek, "Görev süremiz boyunca tüm avans ödemelerini vaktinde ve tam olarak yaptık. Çiftçimizin güvenini boşa çıkarmadık." ifadesine yer verdi.

Şirketin gıda grubundaki borç yapısına ve finansal dengesine ilişkin de bilgilendirme yapan Erkoyuncu, borcun büyük bölümünün ticari borçlardan oluştuğunu, stok ve alacakların da bu borçlara karşılık geldiğini kaydetti.

Erkoyuncu, "Gıda grubunda toplamda 26 milyar liralık bir borç yükümüz var. Bunun 9 milyar lirası bankalara olan ve yapılandırılmış borçlardan oluşuyor. Kalan 17 milyar lirası ise ticari borç. Buna karşılık olarak elimizde 22 milyar liralık stok ve ticari alacak bulunuyor. Yani borçlarımızın çok büyük bir kısmı elimizdeki değerlerle karşılanabilir durumda. Gıda grubunda risklerimizi kontrol altında tutuyor, kaynaklarımızı dikkatli yönetiyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kangal Termik Santrali'nin 2013'te 985 milyon dolara satın alınmasının ardından borçların büyük kısmının yapılandırıldığını aktaran Erkoyuncu, "2023'teki 764 milyon dolarlık borç, Türk lirasına çevrildi ve 630 milyon dolara indi. Kur artışından etkilenmeden yaklaşık 255 milyon dolar avantaj sağladık. Ayrıca baca gazı arıtım sistemi için bugüne kadar 41,5 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Sistem 2026'da devreye alınacak." ifadelerini kullandı.

Erkoyuncu, Soma Termik Santrali'ne ilişkin yürütülen süreçle ilgili de değerlendirmede bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

"Soma 42 yaşında yaşlı bir santral ve enerji bizim işimiz değil. Bürokrasi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çiftçimizin birikimini korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Soma Termik Santrali, Soma için hayati öneme sahip. Bu durumunda bilinci ile hareket ediyoruz."

Santralin devrine ilişkin yapılan oylamada, tüm çiftçiler devir yönünde oy kullandı.