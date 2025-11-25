Konya Ovası'nda Yağmur Beklentisi Çiftçiyi Rahatlattı

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda hububat üretimi yapan çiftçilerin beklediği yağmur yağışı toprağa düştü. Yaklaşık 10 milyon dekar alanda hububat ekiminin yapıldığı ovaya düşen yağmurun özellikle kıraç arazilerde şu an için can suyu olduğunu belirten uzmanlar, kar yağışı ve yağmur yağışının devam etmesiyle rekoltede sorun yaşanmayacağına dikkat çekiyor.

Türkiye'nin tahıl üretiminde önemli yere sahip Konya Ovası'nda geçtiğimiz hububat üretim sezonunda 2 milyon tonun altında hasat gerçekleşti. Bu yıl yağışların azalmasıyla geçen yılın aynı aylarına oranla yağışlarda da azalma oldu. Uzmanlar, hububat ekili alanlarda yapılan incelemelerde dünkü yağmur yağışının açıkları bir nebze kapattığını, bitkilerin kar yağışı ihtiyacının olduğunu belirtti.

"Yağış beklentisi devam ediyor"

Konya Ovası'nda yağışların devamının beklendiğine değinen Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Uzun dönemdir çiftçilerimiz maalesef yağışları alamadı ve yağışlar yetersiz. Özellikle hububat ekili kıraç alanlarda çiftçilerimiz yağışların devam etmesini dört gözle bekliyor. Şu anda sulu alanlarda çiftçilerimiz yağışların yetersiz olmasıyla birlikte sulamalarını yaptı. Sulama imkanı olmayan çiftçilerimizin bu dönemde yağış beklentisi devam ediyor. İnşallah 12. aydaki yağışlarımız bol ve bereketli olur. Özellikle kar yağışı bu dönemlerde çok etkili, çok önemli. Yağmur arkasından kar yağışını çiftçilerimiz bekliyor" dedi.

"Yağışların gelmesi bu alanları verimli bir şekilde sezona hazırlayacaktır"

Başkan Burak Kırkgöz, "Kıraç alanlarda yağışların bu dönemlerde yağmasıyla birlikte bitkilerin can suyu oldu diyebiliriz. Bu dönemden sonra yağışlar eğer kesilirse bitkiler maalesef kuruda kalacağı için çok ciddi anlamda rekoltede bir düşüş yaşanabilir. Lakin önümüzdeki süreçte yağışların gelmesi bu alanları verimli bir şekilde sezona hazırlayacaktır. Lakin yağmazsa, yağış olmazsa sulu alanlarda çok büyük problem olmamakla birlikte kıraç alanlarda çok ciddi zararlar söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.

"Çiftçilerimizde birtakım tedirginliklere neden oluyor"

Yağışların az olmasıyla verim düşüklüğünün yaşadığına değinen Kırkgöz, "Kuraklığın ciddi anlamda kendini hissettirmesi sulu alanlarda dahi verimlerde, rekoltede bir düşüşe neden oldu. Bu da tabii Konya çiftçisini özellikle çok tedirgin etmekte. Çiftçilerimiz yağış olmadığı takdirde yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla sulasalar dahi bekledikleri verimi bulamıyorlar, bu da çiftçimizi tedirgin ediyor. Özellikle su fakiri olan Konya bölgemizde yer altı ve yer üstü su kaynaklarının çok ciddi anlamda azalması çiftçilerimizde tedirginliklere de neden oluyor" diye konuştu. - KONYA