Başkan Büyükeğen: 'Konya sanayisi zor şartlara rağmen ihracat direncini korudu'

Konya, 2025 yılında, 3 milyar 497 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Şehrin ihracat rakamlarını değerlendiren Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, küresel ekonomideki zorluklara, artan maliyetler ve dış pazarlardaki durgunluğa rağmen Konya sanayisinin üretim ve ihracat direncini koruduğunu söyledi.

Konya'nın ihracatının 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,4 gibi sınırlı bir düşüşle 3 milyar 497 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Başkan Büyükeğen, 2025 yılının sanayiciler açısından oldukça zorlu geçtiğine dikkat çekerek, tüm sanayicilere ve çalışanlara teşekkür etti. Büyükeğen açıklamasında "Geçtiğimiz yılın tüm zorluklarına rağmen sanayicilerimiz; üretmeye, istihdam sağlamaya ve yeni pazarlara açılmaya devam etti. Konya'mızın güçlü bir üretim alt yapısı var. Bu gücümüz sayesinde 2026 yılında da, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyümemizi sürdüreceğimize inanıyorum" dedi.

Otomotiv endüstrisi ihracatta liderliğini sürdürdü

Konya'nın sektörel ihracatına ilişkin bilgiler veren Başkan Büyükeğen, "İhracatımızın ilk sırasında 873 milyon 454 bin dolar ile otomotiv endüstrimiz bulunuyor. İkinci sırada 816 milyon 646 bin dolarla makine ve aksamları, üçüncü sırada ise 349 milyon 71 bin dolar ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörümüz yer aldı. Şehrimizin 2025 yılında en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında ise Amerika Birleşik Devletleri geldi. ABD'yi sırasıyla, Almanya, Irak, Rusya Federasyonu, Polonya, İtalya, Birleşik Krallık, Cezayir, Suudi Arabistan ve Mısır takip etti" ifadelerini kullandı.

KSO, dış ticarete yönelik çalışmalarına devam edecek

Büyükeğen, Konya Sanayi Odası olarak sanayicilerin yeni pazarlarda yeni ticari iş birlikleri geliştirmesine yönelik yürüttükleri çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade ederek, "Konya'mızın dış ticaretini geliştirmeye ve sanayicilerimizin yeni ihracat pazarlarına açılmasına yönelik çalışmalarımızı 2025 yılında da devam ettirdik. Bu kapsamda, Tunus, Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya, Vietnam, Senegal başta olmak üzere 17 yabancı misyon temsilcisi ile bir araya gelerek, yeni iş birlikleri geliştirdik. Yurt dışında düzenlenen 7 farklı fuara sanayicilerimizin katılımını sağladık. Sanayicilerimiz bu fuarlarda 100'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi ve yeni iş bağlantıları oluşturma imkanı elde etti. İhracat Destek Ofisimizle ihracatçı olan veya yeni ihracat yapmak isteyen firmalarımızın yanında olduk. Dış ticarete yönelik eğitimlerimizi sürdürdük. Yaptığımız çalışmaların önümüzdeki dönemde ihracatımıza olumlu yansıyacağına inanıyorum. Oda olarak şehrimizin dış ticaretini geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza 2026 yılında da aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA