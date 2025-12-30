Haberler

Konya Ticaret Odası Başkanı Öztürk, ekonomik verileri değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, şehrin 2024'teki ekonomik verilerini açıkladı. İşsizlik oranının yüzde 7,7, istihdam oranının yüzde 48,6 olduğu belirtilirken, Konya'nın Türkiye ortalamasının üzerinde performans sergilediği vurgulandı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'da işsizlik oranının yüzde 7,7, istihdamın yüzde 48,6 ve iş gücüne katılım oranının yüzde 52,6 olduğunu belirtti.

Öztürk, KTO Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Konya'nın uzun yıllardır olduğu gibi 2025'te de ihracat, istihdam, gayri safi yurt içi hasıla, girişimcilik gibi birçok parametrede Türkiye ortalamasının üstünde verilerle ülke ekonomisine pozitif katkı sağlayan bir şehir olmaya devam ettiğini söyledi.

Konya'nın 2015'te 50 milyar lira olan gayri safi yurt içi hasılasının 2024'te 19 kat artarak 951 milyar liraya yükseldiğini belirten Öztürk, bu verilerle Konya'nın Türkiye'nin toplam gayrisafi yurt içi hasılasından yüzde 2,1 pay alarak il bazında 8. sırada yer aldığını dile getirdi.

Öztürk, Konya'da 2015'te 23 bin lira olan kişi başı milli gelirin 2024'te 388 bin liraya yükseldiğini ifade ederek, "İstihdama baktığımızda Konya, yüzde 7,7 işsizlik oranı, yüzde 48,6 istihdam oranı ve yüzde 52,6 iş gücüne katılım ile iş gücü istatistiklerinin en iyi olduğu iller arasında yer almıştır. Türkiye'de ortalama işsizlik yüzde 8,5, Konya'da yüzde 7,7 olarak gerçekleşti." diye konuştu.

Konya'nın ihracat konusunda da Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Öztürk, 2024'te 3,5 milyar dolarlık ihracat yapan Konya'nın Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 1,5'ini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Öztürk, Konya'nın Türkiye'de en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında olduğunu belirterek, ihracatı artırmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Konya'dan en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Irak, Rusya, Polonya, İtalya, Birleşik Krallık, Cezayir, Suudi Arabistan ve Romanya'ya ihracat yapıldığını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Konya'nın en fazla ihracat yaptığı ilk 10 sektöre baktığımızda, otomotiv endüstrisi, makine ve aksamları, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, iklimlendirme sanayi, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, su ürünleri ve hayvansal mamuller, madencilik ürünleri, elektrik, elektronik, bizim en fazla ihracat yaptığımız 10 sektör. Konya'nın ve ülkemizin kalkınmasında etkin rol oynamak ve hedeflerimize ulaşmak için ulusal ve yerel düzeyde tüm kurum ve kuruluşlarımız üzerine düşen görevleri yerine getirme bilinciyle yola devam etmektedir."

Konya Ticaret Odasının 143 yıllık geçmişi olduğunu söyleyen Öztürk, 37 binden fazla üye, 70 meslek komitesi ile hizmet ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu - Ekonomi
