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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Konya Şeker işbirliğinde 'İklim Değişikliği ve Tarımda Kuraklık' çalıştayı düzenlendi

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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Konya Şeker işbirliğinde düzenlenen çalıştayda iklim değişikliği ve kuraklık konuları ele alındı. Programa Konya Valisi, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve diğer yetkililer katıldı. Kuraklıkla mücadele ve tarım sektöründeki risklerin bertaraf edilmesi konuları üzerinde duruldu.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Konya Şeker işbirliğinde "İklim Değişikliği ve Tarımda Kuraklık" çalıştayı düzenlendi.

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, çalıştayda iklim değişikliği ve kuraklık konuları ele alındı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde gerçekleştirilen programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçarslan, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, Selçuk Üniversitesi Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kubilay K. Baştaş, belediye başkanları, kurumların il ve bölge müdürleri, daire başkanları ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Konya Valisi Özkan, kuraklıkla mücadelenin önemine vurgu yaparak, "Sağlıklı gıdaya erişim, tarım üzerindeki risklerin bertaraf edilmesi ve kuraklıkla mücadele konularında yoğunlaşmış bir üniversitede bulunuyoruz. Üniversitemizde kendi misyon alanı ile ilgili böyle bir çalıştayın yapılması anlamlı." diye konuştu.

Dünyanın maruz kaldığı risklerin, havanın, toprağın ve suyun üzerindeki çevresel baskıların bertaraf edilmesi için yapılması gerekenler konusunda yüksek derecede hassasiyet oluşması gerektiğini anlatan Özkan, "Üniversitelerimizin bu hassasiyete karşı çalışmaları ile rehberlik yapması, bu çalıştayın tüm kurumlara, kuruluşlara düşen görevleri çok net bir şekilde ortaya koyması ve bu konuyla ilgili bilinçlendirme faaliyetleri ile farkındalık oluşturması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan ise iklim değişikliği ve kuraklığın tarım sektörünü etkilediğini belirterek, "İklim değişikliği, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi etkiler göstermektedir ve bu etkilerden en çok etkilenen sektörlerden biri de tarımdır." ifadesini kullandı.

Kuraklığın tarım için en yıkıcı doğal afetlerden biri olduğunu kaydeden Turan, "Düzenli yağışların azalması, su kaynaklarının tükenmesi ve toprak verimliliğinin düşmesi gibi etkilerle tarım sektörü büyük zararlar görmektedir." açıklamasında bulundu.

Turan, Türkiye'nin yarı kurak iklim kuşağında yer aldığına dikkati çekerek, "Kuraklık bizim için her zaman önemli bir risk faktörü olmuştur. İklim değişikliği ve tarımda kuraklık konusu, sadece çiftçilerimizi değil, tüm toplumumuzu ilgilendiren hayati bir meseledir. Geleceğimizi korumak, çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için hep birlikte hareket etmek zorundayız. İklim değişikliği ile mücadelede attığımız her adım, tarımda kuraklığın etkilerini azaltacak ve sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı, Selçuk Üniversitesi Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Baştaş da iklim değişikliği ve etkileri konusunda sunum gerçekleştirdi.

Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Konya Şeker'in işbirliğinde kuraklığa karşı yürütülen bilimsel çalışmalarla ülkede ve bölge geneline öncülük edebilecek yüksek standartlı projeler hakkında bilgiler verildi. 2 gün süren çalıştay, akademisyen ve konukların sunumları ile sona erdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

İklim Değişikliği Konya Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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