Konya Ticaret Odası'dan girişimcilik ekosistemine güç katacak adım

Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından hayata geçirilen Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi bünyesinde başlatılan "Yatırımcı Ağı" projesinin lansmanı geniş katılımla gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın tarih boyunca üretim, ticaret ve medeniyetin güçlü merkezlerinden biri olduğunu belirterek, şehrin bugün de üretim kabiliyeti ve güçlü ihracat ağıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu söyledi. KTO olarak yaklaşık 40 bin üyeden aldıkları güçle Konya ekonomisinin gelişmesi ve şehrin Türkiye ekonomisinden daha fazla pay alması için çalıştıklarını ifade eden Öztürk, değişen küresel rekabet şartlarında yalnızca üretmenin yeterli olmadığını vurguladı. Teknoloji, inovasyon, markalaşma ve tasarımın rekabet gücünün temel unsurları haline geldiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu: "Konya'nın üretim gücünü daha nitelikli, daha rekabetçi, daha yenilikçi ve daha yüksek katma değerli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Artık şehirlerin gücü yalnızca sanayi altyapısıyla değil; ürettikleri bilgiyle, geliştirdikleri teknolojiyle, destekledikleri girişimlerle ve kurdukları iş birliği kültürüyle ölçülmektedir."

"Yatırımcı ağı, girişimci ile sermayeyi buluşturacak"

Konuşmasında KTO Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin kuruluş amacına da değinen Başkan Öztürk, merkezin fikir aşamasındaki girişimcilerden büyüme potansiyeli taşıyan işletmelere kadar geniş bir yelpazede destek sağlayacağını ifade etti. Yatırımcı Ağı Projesi'nin bu vizyonun en önemli adımlarından biri olduğunu belirten Öztürk, şu değerlendirmede bulundu: "Bu proje ile yenilikçi fikirleri doğru yatırımcılarla buluşturmayı, girişimcilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve Konya'da girişim sermayesi kültürünü güçlendireceğiz. Yatırımcı Ağı'nı yalnızca bir finansman mekanizması olarak değil; tecrübenin genç fikirlerle buluştuğu, sermayenin yenilikle birleştiği ve Konya iş dünyasının yeni nesil girişimlerle ortak gelecek kurduğu stratejik bir platform olarak görüyoruz." Öztürk, Yatırımcı Ağı'nın Konya'da girişimcilik kültürünü daha da güçlendireceğine, yenilikçi projelerin yatırımcılarla buluşmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, projenin Konya'ya ve Türkiye ekonomisine hayırlı olmasını temenni etti.

Konya Valisi İbrahim Akın da, Yatırımcı Ağı Projesi'nin Konya'nın ekonomik ve teknolojik vizyonuna önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Programda KTO Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Müdürü Muhammed Canpolat da bir sunum gerçekleştirerek, Yatırımcı Ağı'nın yapısı, çalışma modeli ve girişimcilere sağlayacağı destekler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Canpolat, 2025 Aralık ayında kurulan Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin kısa sürede toplam 369 girişimciye ulaştığını ifade ederek "Yatırımcı Ağı" projesi ile daha fazla girişimcinin fikrini ticarileştirebileceğini söyledi. Lansman programı, katılımcılar arasında gerçekleştirilen değerlendirmeler ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı