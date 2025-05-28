Konya'da Kurban Bayramı Öncesi Marketlerde Etiket Denetimi

Konya'da Kurban Bayramı Öncesi Marketlerde Etiket Denetimi
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Konya'da Kurban Bayramı öncesinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirerek etiket, kasa fiyatı ve son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Konya'da Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki marketlerde fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirildi.

Konya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede ekipler bir zincir markette temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket denetimi gerçekleştirdi. Ürünlerin etiket ve kasa fiyatı kontrolleri ile son kullanma tarihleri tek tek incelendi.

"Tüketiciyi ilgilendiren konularda vatandaşımızın yanındayız"

Denetimler hakkında bilgi veren Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, "Her gün sahada ekiplerimizle denetimlerimize devam ediyoruz. Önümüzde Kurban Bayramı yaklaşmakta olup tüketicilerimiz adına sahada denetimlerimizi daha da sıklaştırmış durumdayız. Bu noktada market denetimleri, piyasa gözetim denetimleri, etiket denetimlerimiz, haksız fiyat denetimlerimiz devam etmektedir. Vatandaşlarımız HFA, CİMER sistemi üzerinden, Ticaret İl Müdürlüğümüzü veya Bakanlığımızın ALO 175 tüketici hattımızı arayarak müracaat ederlerse biz anında müdahale ediyoruz, ekiplerimizi gönderiyoruz. Bu noktada duyarlı olmaya davet ediyorum. Biz elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her türlü tüketiciyi ilgilendiren konularda elimizden geldiğince vatandaşımızın yanındayız" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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