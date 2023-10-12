Konya'da köprülü kavşak ve alt geçit çalışmaları devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 4 köprülü kavşak ve alt geçit çalışmaları hızla devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin altyapısını güçlendirmek adına yapılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 4 köprülü kavşak ve alt geçitten biri olan Taşköprü Alt Geçidi'nde inşaat çalışmaları sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin altyapısını güçlendirmek adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini, şu anda 4 farklı noktada köprülü kavşak inşaatlarının sürdüğünü belirtti.

Toplam 1 milyar lira bedelle Fırat Caddesi'nde, Şehir Hastanesi Kavşağı'nda, Sedirler Kavşağı'nda ve Taşköprü Kavşağı'nda yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Altay, şunları aktardı:

"Taşköprü Alt Geçidi özellikle Karaman Yolu ile Gazze Caddesi arasında açtığımız Alparslan Türkeş Caddesi'ni kesintisiz şekilde birbirine bağlarken bir taraftan da tren yolunun iki tarafında açtığımız Karabağ ve Kazakistan caddelerinde çevre yolunu şehir içine kadar kesintisiz hale getirecek önemli bir ulaşım aksı oluşturacak. Gece gündüz yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah yıl sonundan önce en azından alt taraftan trafiği vererek ulaşıma açmayı hedefliyoruz. Konya'nın altyapısını güçlendirmek, trafikte sorunları çözmek en önemli gündemimiz. Taşköprü Alt Geçidimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Altay, bir bütünün parçası olarak özellikle Meram, Selçuklu, Karatay arasındaki trafik akışını rahatlatmak için çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Abdülhamid Han Caddesi ile başladığımız çalışmalarımıza şu anda Necmettin Erbakan Caddesi'nin kamulaştırmasıyla yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Necmettin Erbakan Caddesi tamamlandığında Çeçenistan Kavşağı'ndan Gazze Caddesi'ne bağlanacak. Taşköprü Alt Geçidi ile de Karaman Yolu'na burayı kesintisiz şekilde bağlamış olacağız. Böylece hem şehir merkezinde yoğunluk ortadan kalkmış olacak hem de Meram'ı Selçuklu'ya ve Karatay'a bağlayan önemli bir aks elde etmiş olacağız. Yine Sedirler Köprülü Kavşağı'nda da Karatay'dan sanayiye geçişlerle ilgili çözüm üretiyoruz. Aslında bir planlama dahilinde şehrimizin sorunlarını bir bütünün parçaları olarak çözmeye devam ediyoruz. Alt geçitlerimiz tamamlandığında trafikte ciddi bir rahatlama olmasını hedefliyoruz."