Konya'da Kiralık Daire Uyarısı: Yetkili Emlakçı Seçin

Konya'da özellikle öğrenciler, görev yeri değişen memurlar ve yeni ev kuracak vatandaşların kiralık daire arayışının yoğunlaştığı dönemde emlak sektöründen vatandaşlara önemli uyarılar geldi. İl genelinde farklı bütçelere hitap eden kiralık dairelerin bulunduğu belirten uzmanlar, vatandaşların kiralama işlemlerinde yetki belgesi ve oda kaydı bulunan emlak işletmelerini tercih etmelerini tavsiye ediyor.

Konya'da eğitim, görev değişikliği veya yeni bir yaşam kurma amacıyla ev arayan vatandaşların kiralık konut piyasasındaki hareketliliği devam ediyor. Güncel ilanlarda kent genelinde farklı büyüklük ve özelliklerde çok sayıda kiralık daire bulunurken, fiyatlar da dairenin bulunduğu muhit, büyüklüğü, eşyalı olup olmaması ve diğer özelliklerine göre değişiyor. Konya genelinde farklı kesimlere yönelik kiralık dairelerin bulunduğunu anlatan Konya Emlakçılar Odası Başkanı Abdullah Çiftçi, "Konya genelinde şu anda her bütçeye uygun kiralık dairemiz mevcut. Öğrencilerimize, nakil gelen devlet memurlarına veya düğün yapacak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hitap edecek her kalemde, her bütçeye uygun kiralık dairemiz mevcut. İl dışından eğitim faaliyetleri veya görev nakli için Konya'mıza gelen öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın kiralık ihtiyaçlarının giderilmesi, ihtiyaç duydukları kiralık daireler için odamıza bağlı, etkinliği ve yetkinliği olan, gerekli belgelere sahip esnaf arkadaşlarımızı ve oda üyelerimizi tercih etmelerinde fayda var. Çünkü bu vatandaşlarımız, odamızdan almış oldukları yetkili sözleşmelerle tarafların mağdur olmaması için ellerinden gelen tüm çabayı ve gayreti göstermektedir. Bunun haricinde taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayan veya Ticaret İl Müdürlüğü'ne ya da Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'ne vergi mükellefiyeti gibi hususları barındırmayan, dört duvarın içerisinde korsan emlakçılık yapanlara itibar etmesinler, bu konuda mağdur olabilirler" dedi.

"İşlem yapan kişinin taşınmaz ticareti yetki belgesinin olması lazım"

Kiralama yapacak vatandaşlara uyarılarda bulunan Abdullah Çiftçi, "Kiralık daire hususunda emin olamadıkları veya pürüzlerle karşılaştıkları zaman muhakkak odamızı arayarak bizi bilgilendirsinler. Anlayamadıkları veya izah konusunda bilgiye ihtiyaç duydukları konularda da biz, oda olarak kendilerine yardımcı oluruz. Bir kiralık daireyi tutarken ilk önce bu işi takip eden emlakçı arkadaşımızın muhakkak bir oda kaydının olması lazım. Taşınmaz ticareti yetki belgesinin olması lazım. Çalışma ve iş yeri açma ruhsatının olması lazım. Bunların haricinde yine kanaatleri oluşmazsa veya bir şeyleri anlamada ya da bir konuda şüpheleniyorlarsa kesinlikle odamızla irtibata geçsinler. Biz, kendilerinin mağdur olmaması ve herhangi bir zarara uğramamaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hem vatandaşlarımızın müreffeh bir yerde oturabilmesi hem de bu işin sahada emekçiliğini yapan oda üyelerimizin mağdur olmaması için ilgi, alaka ve gerekli çabayı oda olarak göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"Konsept ve özelliklerine göre kira miktarı değişebiliyor"

Çiftçi, "Kira ve kira türevlerinde, bölgesel anlamda veya dairenin konsept ve özelliklerine göre kira miktarı değişebiliyor. Ancak afaki fiyatlarla ilgili de odamıza bilgi verilirse biz bu konu hakkında gerekli değerlendirmeyi yaparız. Bu işi pazarlayan, aracılık eden veya mal sahibiyle ilgili hususlarda hem vatandaşımızın işini kolaylaştıracak hem de mükellefiyet sahibi oda üyelerimizin mağdur olmadan, rahat bir ticaret yapabileceği bir ortam sağlamak için elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı