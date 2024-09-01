Konya'da ikinci el araç satışları geriliyor, fiyatlar artabilir

Konya'da pandemi sürecinde araç fiyatlarında artış yaşanırken, son 1 yıl içerisinde ikinci el araç satışlarının yüzde 25 gerilediğini belirten galericiler, fiyatların şu an için uygun olduğunu, önümüzdeki aylarda döviz kurunda yaşanabilecek artışların fiyatların artmasına neden olabileceğine dikkat çekiyor.

Otomotiv sektörü pandemi döneminde yaşanan üretim, çip krizi ve hammadde sorunuyla sekteye uğradı. Bu süreçte araç fiyatları artarken, son 1 yıl içerisinde ikinci el araç satışlarının yüzde 25 gerilediğini belirten galerici esnafı, döviz kurunun yükselmesinin araç fiyatlarının yükselmesine kapı aralayacağına dikkat çekiyor.

Pandemi sürecinin ardından fiyatların sabit tutulması için hazırlanan projelerin devam ettiğini anlatan Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, "Bir pandemi süreci yaşadık ve günlük araç fiyatlarının yükseldiği, değiştiği, aracın şu değeri diyebileceğimiz hiçbir zaman görmedik. Çünkü sürekli yukarıya doğru seyreden bir piyasa vardı. Tabii hükümetimiz, Ticaret Bakanlığımız aldığı tedbirler çerçevesinde özellikle sıfır araçlardaki kontrolsüz artışlar noktasında adımlar atıldı 6 ay, 6 bin kilometre gibi ve hazırlanan bu proje şu anda da 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldı. Yani 6 ay, 6 bin kilometreyi doldurmadan zaten noterin sistemi hiçbir şekilde o araçla ilgili sistem açmıyor" dedi.

"Faizin yavaş yavaş geriye seyretmesiyle birlikte yatırıma tekrar döneceğini söyleyebiliriz"

Faiz oranlarının düşmesiyle sektöre yatırımın yöneleceğini ifade eden Başkan Abdullah Acıbadem, "Tabii burada özellikle yetki belgesi olan ya da kiralama şirketi, normal şirketler bu çerçeve dahilinde yani ortalıkta, internette dönen en çok yanlış bilgilerden bir tanesi 'araç fiyatları kışa doğru, sonbahar aylarında fiyatlar düşecek' gibi, bu söylentilere itibar etmeyelim. Çünkü araç fiyatlarının düşme ihtimali yoktur. Araç fiyatlarının düşmesi için döviz kurunun düşmesi lazım ya da hükümetimizin ekstradan ÖTV indirimi gibi bir indirim yapması gerekiyor. Diğer türlü araç fiyatlarının düşmesinin imkanı yok ve aksine döviz kurundaki hareketlilikler sıfır araçlara sürekli yansıyor ve her ay bir önceki aya baktığımızda X bir marka internet rakamları güncelleme ve yukarıya doğru seyretme var. Sıfır aracın fiyatı distribütörün ya da bayinin sunduğu fiyatla plakası takılmış bir araba ya da aynı bir aracın arasındaki makasa baktığımızda şu an için bunu aslında çok fevkalade görebiliriz. Tabii burada faizlerin yüksek seviyelerde seyretmesi aslında otomotiv sektörüne ayrılan paranın tamamen bankalarda faizli mevduatlara kaydığını görüyoruz. Yani bu faizin yavaş yavaş geriye seyretmesiyle birlikte bu paranın tekrar yatırım, otomotiv ve gayrimenkule döneceğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Döviz kurundaki artışlar mutlaka araç fiyatlarına yansıyacak"

Döviz kurundaki artışın araç piyasasına da yansıyacağının altını çizen Başkan Acıbadem, "En son Ticaret Bakanlığımızın geçen yıl 7. ayda şahısların da 6 ay 6 bin kilometreye dahil olmasıyla birlikte bu bayilerin karaborsa, işte distrübütörün yayınladığı fiyatın üstünde elden para almayla araç satmaları tabii araç fiyatlarındaki balonu daha da artırmıştı. Tabii burada alınan tedbirler kapsamıyla birlikte geçen yıl 7. aydan sonra otomobil fiyatlarındaki o balon 12. aya, 1. aya kadar söndü. Baktığımız zaman, geçen yıl fiyatlarla bu bir yılın fiyatları arasında tabii ki yüzde 20, 25 bir fiyatta gerileme var. Yani bu oran tamamen balon oranlıydı aslında. Otomobil fiyatları şu anda normal değerinde kesinlikle seyrediyor. Sıfırla ikinci elin arasındaki o makas arz talebin artmasıyla birlikte kesinlikle o makas kavuşacak. Yani fiyatlar kesinlikle yukarıya doğru ufak da olsa tırmanacak. Tabii bunu ilerleyen zamanda da döviz kuru gösterir. Döviz kurundaki artışlar mutlaka ki araç fiyatlarına yansıyacak" diye konuştu. - KONYA