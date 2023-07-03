Konya'da Hibe Destekli Sera İşletmesiyle Geçim Sağlayan Çift

Konya'nın Güneysınır ilçesinde yaşayan Mehmet ile Ayşe Korkmaz çifti, aldığı hibe ile kurduğu seradan elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor. Korkmaz çifti, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi Hibe Destek Programı sayesinde kıraç arazilerine sera kurarak domates, biber ve salatalık yetiştiriyor ve ürünlerini pazarlayarak geçimini sağlıyor.

Konya'nın Güneysınır ilçesinde yaşayan Mehmet ile Ayşe Korkmaz çifti, aldığı hibe ile kurduğu seradan elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor.

Korkmaz çifti, Güneybağ Mahallesinde kıraç arazilerine sera kurmak için Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi Hibe Destek Programına iki yıl önce başvurdu.

Başvuruları kabul edilen çiftin arazisine domates, biber ve salatalık yetiştirmek için 1000 metrekarelik sera kuruldu.

Serada yetişen ürünleri pazarlayarak geçimini sağlayan çift, çevresindekilere örnek oluyor.

Ayşe Korkmaz, AA muhabirine, hibe desteğiyle kurdukları seradan yetiştirilen ürünlerden çok memnun olduklarını söyledi.

Korkmaz, "Arkadaşlarım bana 'Burada bu iş olur mu? Yapabilir misiniz?' diye çok sordular. Hibe alarak seramızı kurduk. Gayet de güzel oldu. Ürettiğimiz ürünleri ilçede pazarlıyoruz. Siparişlere yetişemiyoruz." ifadesini kullandı.

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir de serayı ziyaret ederek girişimci Korkmaz çiftini tebrik etti.