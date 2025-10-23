Haberler

Konut Piyasasında Eylül Verileri: Satılık ve Kiralık Fiyatlarında Düşüş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi BETAM'ın raporuna göre, eylül ayında satılık konutların yıllık reel fiyat değişimi %3,7, kiralık konutların yıllık reel fiyat değişimi ise %2,6 düştü. Türkiye genelinde konut fiyatları 2025'ten itibaren düşüş gösteriyor.

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun eylül ayı sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan göre, eylül ayı itibarıyla satılık konutların yıllık reel fiyat değişimi Türkiye genelinde yüzde -3,7, kiralık konutların yıllık reel fiyat değişimi ise yüzde -2,6 oldu.

Türkiye geneli reel konut fiyat endeksi, 2025 yılının başından itibaren ılımlı bir düşüş seyri izliyor. Eylül 2025'te de bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalarak 154 seviyesine geriledi.

Bu yılın başından itibaren ılımlı bir düşüş seyri gösteren Türkiye genelindeki reel kira endeksi, eylül ayında bir önceki aya kıyasla belirgin düşüş göstererek 175,6 seviyesinde yer aldı.

Reel kira fiyatlarındaki yıllık değişim oranı İstanbul'da yüzde 2,6, Ankara'da yüzde 3,4 artış, İzmir'de ise yüzde 4,5 düşüş şeklinde gerçekleşti.

Temmuz ve ağustos aylarında yükselen konut talep endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 düşüş kaydetti. Rapora göre geçen yılın aynı ayına kıyasla endeks yüzde 5,2 daha yüksek ölçüldü.

Kiralık konut talep göstergesi ağustos ayına kıyasla yüzde 14,2'lik düşüş gösterdi. Raporda, kiralık konut talebindeki bu gelişimin dönemsel karakteristiklerle uyumlu olduğu görüldü.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
3 kişinin öldürüldüğü kanlı pusunun görüntüleri! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

İşte 3 kişiyi öldüren cani! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.