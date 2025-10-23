Konut Piyasasında Eylül Verileri: Satılık ve Kiralık Fiyatlarında Düşüş

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun eylül ayı sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan göre, eylül ayı itibarıyla satılık konutların yıllık reel fiyat değişimi Türkiye genelinde yüzde -3,7, kiralık konutların yıllık reel fiyat değişimi ise yüzde -2,6 oldu.

Türkiye geneli reel konut fiyat endeksi, 2025 yılının başından itibaren ılımlı bir düşüş seyri izliyor. Eylül 2025'te de bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalarak 154 seviyesine geriledi.

Bu yılın başından itibaren ılımlı bir düşüş seyri gösteren Türkiye genelindeki reel kira endeksi, eylül ayında bir önceki aya kıyasla belirgin düşüş göstererek 175,6 seviyesinde yer aldı.

Reel kira fiyatlarındaki yıllık değişim oranı İstanbul'da yüzde 2,6, Ankara'da yüzde 3,4 artış, İzmir'de ise yüzde 4,5 düşüş şeklinde gerçekleşti.

Temmuz ve ağustos aylarında yükselen konut talep endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 düşüş kaydetti. Rapora göre geçen yılın aynı ayına kıyasla endeks yüzde 5,2 daha yüksek ölçüldü.

Kiralık konut talep göstergesi ağustos ayına kıyasla yüzde 14,2'lik düşüş gösterdi. Raporda, kiralık konut talebindeki bu gelişimin dönemsel karakteristiklerle uyumlu olduğu görüldü.