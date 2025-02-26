Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu

Trump'tan skandal video! Hayalindeki Gazze'yi görücüye çıkardı
Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan
Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak
İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

Diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

Konut Krizine Çözüm: Özel Sektöre Teşvik Çağrısı

Konut Krizine Çözüm: Özel Sektöre Teşvik Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAPAS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halit Sönmez, konut krizinin aşılması için özel sektörün vergi teşvikleriyle ucuz konut üretmesi gerektiğini açıkladı. Kiralama teşvikleri ve Kira Garanti Sistemi ile sektördeki belirsizliklerin azaltılması hedefleniyor.

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halit Sönmez, konut krizinin aşılması için özel sektörün teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "Özel sektör vergi teşvikiyle ucuz konut üretsin, kiralama teşvik edilsin. Küçük konutlara emlak vergisi muafiyeti sağlanırsa özel sektör bol bol konut üretir" dedi.

GAPAS, gayrimenkul pazarlama ve satış süreçlerini iyileştirmeyi, bu alanda çalışan kişilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı, gayrimenkul sektörüne bilimsel, deneyimsel bilgi aktarımında bulunmayı, gayrimenkuller için satıcı, alıcı ve/veya kiracı durumunda olan bütün kişiler için pazarlama, satış/satın alma, kiraya verme/kiralama alanında bir danışma ve referans kuruluşu olmayı hedefleyen bir topluluk olarak yoluna devam ediyor.

GAPAS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halit Sönmez sektördeki son gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

GAPAS tarafından geliştirilen Kira Garanti Sistemi ile birleştiğinde, bu tür yenilikçi adımlar gayrimenkul piyasasının daha güvenilir ve istikrarlı hale gelmesine katkı sağlayacak gibi görünüyor. Gelişmeler, sektör paydaşları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Bu sistem, özellikle kiralık konut arzını artırarak konut piyasasında daha erişilebilir bir yapı oluşturmayı amaçlıyor. Kiracıların ve ev sahiplerinin haklarını güvence altına alarak piyasadaki belirsizlikleri azaltacak olan sistem, aynı zamanda kira piyasasında daha şeffaf ve izlenebilir bir süreç oluşturacak. Adliyelerde kira anlaşmazlıklarından doğan iş yükünün azalması, vergi tahsilatının düzenli hale gelmesi ve bankaların kira tahsilatıyla mevduat artışı sağlaması bekleniyor.

"İngiliz modeli örnek alınabilir"

İngiltere hükümetinin, konut krizine çözüm amacıyla ülke genelinde yeni yerleşim bölgeleri oluşturmayı hedefleyen bir konut programı başlattığını da hatırlatan Halit Sönmez "Hükümetten yapılan açıklamada, program kapsamında 100'den fazla proje başvurusu alındığı ve her yeni alanın en az 10 bin konut kapasitesine sahip olacak. Toplam 1,5 milyon yeni konutun inşa edilmesinin planlandığı projede, uygun fiyatlı konutların yanı sıra sağlık ocakları, okullar, toplu taşıma hatları ve yeşil alanlar gibi altyapı yatırımları da hayata geçirilecek. Sürecin hızlandırılması için "Yeni Konut Hızlandırıcısı" programının devreye alındığı, bu sayede 20 bin konutluk projenin önündeki bürokratik engeller kaldırıldı" dedi.

Özel sektöre teşvik çağrısı

Sönmez, barınma krizinin çözümü için kira piyasasının desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Özel sektör vergi teşvikiyle düşük maliyetli konut üretmeli. Devlet, arsayı sağladığında, bu konutların düşük ve orta gelirli kesime satılması veya kiralanması yönünde teşvik mekanizmaları oluşturulmalı" ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul sektöründeki erişilebilir konut politikalarına destek olmak amacıyla Emlak Konut GYO, yeni bir kampanya başlattı. Emlak Konut'un başlattığı kampanyadaki faiz oranlarının piyasa koşullarına göre makul olduğunu belirten Halit Sönmez, düşük faizli kredi uygulamasının sektör geneline yayılması gerektiğini vurguladı. - İSTANBUL

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Seren Serengil'den infial yaratacak "toplu intihar" iddiası
img

Trump'tan skandal video! Hayalindeki Gazze'yi görücüye çıkardı
img

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı

Mahkemeden Mehmet Ali Erbil'i yıkan hapis talebi
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
Köprüde çırılçıplak intihar girişimi

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi
Başsavcılık, İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturması için üniversiteden bilgi istedi

Savcılık, İmamoğlu'nun diploması için harekete geçti
Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan 'altın kart' satışına başlıyor

Trump bu parayı getirene hem vatandaşlık hem de oturma izni verecek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.