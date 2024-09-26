Konut Kredisi Faiz Oranlarındaki Düşüşe Rağmen Fahiş Fiyat Artışlarına İdari Yaptırım

Konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağını ve bu sebeple de bakanlığın ilan sitelerini yakından takip ettiğini söyleyen Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, haksız ticari uygulama yapanlara idari yaptırım uygulanacağını söyledi.

Son günlerde özellikle konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağına yönelik haberler üzerine bazı emlak ilanlarında fiyat artışlarına gidildiğini dile getiren Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, bakanlık ilan sitelerinde yer alan taşınmaz ilanları da yakından takip ettiğini söyledi. Gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Duman, "Fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek ve tüketici haklarını korumak amacıyla emlak sektörüne yönelik denetimler yoğun şekilde sürdürülüyor. Bakanlık, ilan sitelerinde yer alan taşınmaz ilanları da yakından takip ediyor. Son günlerde özellikle konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağına yönelik haberler üzerine bazı emlak ilanlarında fiyat artışlarına gidildiği, bazı ilanlarda da faizler düşmeye başladığında fiyat artışına gidileceğine yönelik ifadelere yer verildiği belirlendi. Bu ilanların hepsi titizlikle incelenerek gerekli tedbirler alındı" dedi.

"İlanlarda fahiş artış yapan işletmelere 89 milyon lira ceza kesildi"

Bakanlığın fahiş artış yaparak haksız ticari uygulamada bulunan emlak şirketlerine idari yaptırım uyguladığını söyleyen Duman, " Bakanlık, ilan sitelerinden düzenli olarak fiyat değişimlerine ilişkin veriler alıyor ve ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak haksız ticari uygulamada bulunan emlak işletmelerine idari yaptırımlar uyguluyor. Bu kapsamda, ilan fiyatında fahiş artış yaptığı belirlenen 890 emlak işletmesine son 1 yıl içinde 89 milyon lira para cezası verildi. İlerleyen dönemde de kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan emlak işletmelerine göz açtırılmayacak. İlanlar sıkı bir şekilde takip edilerek mevzuata aykırı hareket edenlere 15 bin 846 liradan 475 bin 380 liraya kadar para cezası uygulanabilecek. Vatandaşların taşınmaz fiyatlarında manipülasyon yapmaya veya faiz düşüşü gibi durumları fırsata çevirmeye çalışan işletmelere prim vermemesi, bu işletmeleri Bakanlığa bildirmeleri de önem taşıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA