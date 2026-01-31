Haberler

Konut kredilerinde birinci ve ikinci el ayrımı kaldırıldı

Konut kredilerinde birinci ve ikinci el ayrımı kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, konut kredilerinde kapsamlı bir düzenlemeye gitti. Buna göre,konut kredilerinde birinci ve ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. 'C' enerji sınıfı konutlar da avantajlı kredi oranı uygulanan krediler kapsamına alınırken, konut ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak azami kredi tutarları da yeniden belirlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredileri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti.

BİRİNCİ-İKİNCİ EL KONUT AYRIMI KALDIRILDI

Buna göre, konut kredilerinde birinci ve ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. Ayrıca 'C' enerji sınıfı konutlar da avantajlı kredi oranı uygulanan krediler kapsamına alındı.

Konut kredilerinde birinci ve ikinci el ayrımı kaldırıldı

Karara göre, konutun değeri ve enerji sınıfına göre kredi tutarı farklı oranlarda uygulanacak. Örneğin, değeri 5 milyon TL ve altında olan konutlarda, kredi tutarı konut değerinin yüzde 90'ına kadar çıkabilecek. 5–7 milyon TL arasındaki konutlar için oran yüzde 70–80, 7–10 milyon TL arasındaki konutlar için yüzde 60–70, 10–20 milyon TL için yüzde 40–50, 20 milyon TL üzerindeki konutlarda ise yüzde 20–40 aralığında olacak.

KONUTU BULUNANLAR İÇİN YÜZDE 75 AZALTILARAK UYGULANACAK

Öte yandan, kendisi, eşi veya 18 yaş altı çocuğu adına konut bulunan kişiler için kredi oranları yüzde 75 azaltılarak uygulanacak. Düzenlemenin temel amacının, ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara finansman kolaylığı sağlamak olduğu belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir

İran'a saldırı tarihi belli oldu, Trump müttefik ülkeye bilgi verdi
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş

Trump'ın seçimi yangını körükledi! Altın ve gümüşte büyük çöküş
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler

Sele teslim olan kentimizden korkutan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti

Herkes o rolle tanıyordu, efsane oyuncu hayatını kaybetti
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

İHA'lar başkentin üzerinde uçuyor! İsrail o ülkeyi vurdu
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu