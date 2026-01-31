Konut kredilerine yeni düzenleme

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Konut kredilerinde beklenen düzenleme yapıldı. 1'inci el konut ve 2'nci el konut alımlarına göre farklı uygulanan kredilendirme oranı kaldırıldı. Ayrıca enerji sınıfı kademesi de tekrar düzenlendi" dedi.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, konut alımında ve konut teminatlı kredilerde kullandırılabilecek azami kredi tutarları artırıldı. Konut kredilerindeki sınırlamalarda sıfır ve ikinci el ayrımı da kaldırıldı. Artık kredi kullanım miktarları sadece evin bedeline göre belirlenecek. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Konut kredilerinde beklenen düzenleme yapıldı. 1'inci el konut ve 2'nci el konut alımlarına göre farklı uygulanan kredilendirme oranı kaldırıldı. Ayrıca enerji sınıfı kademesi de tekrar düzenlendi. Buna göre C sınıfı konutlar için daha yüksek oranda kredi çekilebilecek. Müşterinin evli ise eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az bir kayıtlı konut varsa belirlenen oranların yüzde 75 azaltılarak uygulanmasına ise devam edilecek. Daha önce ekspertiz değeri 5 milyon olan ikinci el C enerji sınıfı bir konut için kredi çekilebilir oran yüzde 50 üzerinden 2,5 milyon TL ile sınırlı iken, yeni düzenleme ile aynı konut için yüzde 80 üzerinden 4 milyon TL kredi çekilebilecek" dedi.

"İlk defa ev alacaklar için önemli fırsat"

Yapılan düzenlemenin ilk defa ev alacaklar için çok önemli olduğunu ifade eden Özelmacıklı, "Kira enflasyonundaki gerileme konut sahipliğini artırmaya bağlı. Faiz indirimleri ile önümüzdeki dönemde konut kredileri daha da ulaşılabilir seviyelere gerileyecek. Geçen yıl Ocak ayında 2.89 seviyelerinde olan oranlar, bu sene 2.49 seviyelerinde. Bu önümüzdeki dönemde daha da gerileyecek. Hatta yüksek orandan kredi çeken müşterilerin tekrar yapılandırma imkanı da söz konusu. Fiyatlara yansımadan hareket eden gayrimenkul tarafından bu sene kazançlı çıkacak. Altından bu seviyelerden dönüşler ile fırsat niteliğinde ikinci el dairelerin tam değerlendirilme zamanı" dedi.

"İpotekli satışların payı artacak"

Türkiye genelinde 2025 yılında 1 milyon 688 bin 910 konut satıldığını ve bu satışlarda ipotekli satışların payının yüzde 14 olarak gerçekleştiğini belirten Özelmacıklı, "Müşterilerimiz özellikle kredilendirme limitlerine takılıyorlar ve bu nedenle aslında kredi çekemiyorlardı. Yeni düzenleme ile ipotekli satışların payının artmasını bekliyoruz. BDDK verilerine göre 23 Ocak itibarı ile konut kredi hacmi 687 milyar lirayı aştı. Yıl içinde faizlerdeki gerileme ile ipotekli satışların bu seneki payının yüzde 25'i yakalayabileceğini düşünüyoruz" dedi. - İSTANBUL