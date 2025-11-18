Haberler

Konut Fiyat Endeksi Ekim'de Yüzde 31,6 Arttı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Ekim 2025'te konut fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,6 oranında artış gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de önemli artışlar kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,6 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 1 oranında azaldı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında artarak 198,8 seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılı Ekim ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,7, 1,0 ve 1,8 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 32,4, 38,4 ve 30,7 oranlarında artış gösterdi.

statistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Ekim 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 38,4 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 23,1 ile Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
