Komşu yangın yeri! On binlerce insan hayat pahalılığını protesto etmek için greve gitti

Yunanistan'da hayat pahalılığını protesto etmek için grev düzenlendi. Greve taksicilerden bankalara, devlet kurumlarından özel işletmelere kadar birçok kurum ve kuruluş katıldı.

Yunanistan'ın özel ve kamu sektörü sendikaları tarafından gerçekleştirilen 24 saatlik genel grev, bugün başladı. Grevle birlikte ülke çapındaki hizmetlerin birçoğu aksadı. 24 saatlik grev kapsamında binlerce işçi sokağa çıkarken bazı eylemciler "İşten çıkarmalara, maaş kesintilerine hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

POLİSLE ARALARINDA ARBEDE YAŞANDI

Göstericilerin Yunan Parlamento Binası'na doğru ilerleyişi sırasında, polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Ön gruplar arasında, molotofkokteyli ve sopalarla ilerleyen göstericilere, polis bazı noktalarda göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti. Ünlü markaların bulunduğu, turistik Ermou Caddesi üzerinde mağazalara zarar veren göstericilerden bazıları ise polis tarafından gözaltına alınırken, olaylar esnasında Norveç vatandaşı 3 turistin de gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İŞÇİLER NE İSTİYOR?

Yunan sendikaları kimi vergilerin düşürülmesini ve ayda 713 Euro olan asgari ücretin artırılmasını talep ediyor. Öte yandan ülkenin memur sendikaları konfederasyonu ADEDY'den gelen açıklamada "Ülkemizin hem kamudaki hem de özel sektördeki çalışanları, haneleri ve vatandaşları boğan yüksek fiyatlara karşı mücadele ediyor" denildi.