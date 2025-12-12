Komisyonda Türk-İş krizi! Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir

Haberler

Güncelleme:
Milyonları yakından ilgilendiren asgari ücret maratonu bugün resmen başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün saat 14.00 itibarıyla başlayacak toplantısında ise ciddi bir kriz yaşanabilir. Komisyon yapısı değişmeden ve asgari ücret belirleme usullerinde değişiklik olmadan çalışmalara katılmama kararı alan TÜRK-İŞ'in bugünkü toplantıya katılmaması durumunda masa tarihinde bir ilk yaşanacak.

  • Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı değişmeden ve asgari ücret belirleme usullerinde değişiklik olmadan çalışmalara katılmama kararı almıştır.
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Aralık'ta saat 14.00'te ilk toplantısını yapacaktır.
  • 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin ay sonuna kadar belirlenip duyurulması yasal gerekliliktir.

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon bugün ilk toplantısını saat 14.00 itibarıyla yapacak.

TÜRK-İŞ ÇALIŞMALARA KATILMAMA KARARI ALMIŞTI

Türk-İş, komisyon yapısı değişmeden ve asgari ücret belirleme usullerinde değişiklik olmadan çalışmalara katılmama kararı almıştı. Bu süreçte bazı formüller ortaya atılsa da net bir sonuca ulaşılmadı. Bakanlık, Komisyondaki kamu temsilcisinin 1 üyeye düşürülmesi formülünü geliştirmesine karşılık, bu konuda idari bir düzenleme için henüz adım atılmadı. Bu ortamda, 12 Aralık günü Komisyon toplantı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından toplantıya çağrıldı.

ERGÜN ATALAY: BEN AYNI YERİMDEYİM

Türk-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TİSK'in sosyal sorumluluk projelerini ödüllendirdiği Ortak Yarınlar programı ödül töreni ve TİSK Genel Kurulu gala programına katıldı. Programa ilerleyen saatlerde katılan Ergün Atalay burada gazetecilerle kısa bir sohbet etti. Atalay, komisyona katılıp katılmayacakları sorusuna, "Ben aynı yerimdeyim. Henüz bir düzenleme olmadı. Bu saatten sonra da zor görünüyor" dedi.

TOPLANTIDA CİDDİ BİR KRİZ YAŞANABİLİR

Atalay'ın "Ben aynı yerimdeyim" mesajı bugün gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına da katılmayabileceği şeklinde yorumlandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın bu toplantıya katılmaması durumunda ise masa tarihinde bir ilk yaşanacak.

ERDOĞAN: ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALARINI BEKLİYORUM

Öte yandan Ankara'da, TİSK'in 29'uncu Olağan Genel Kurulu'nda işveren kesimine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan da asgari ücret tespitine ilişkin "Ellerini taşın altına koyma" çağrısı yaptı. "İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok." diyen Erdoğan şöyle devam etmişti: "İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil olması bizim için vazgeçilmez. Bu ilişki sağlıklı bir zemine oturtulmadığında sömürü ve adaletsizliğe giden yol önümüzde açılacaktır. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak, adalet eksenindedir. Kimsenin mağdur olmadığı bir sistem hepimizin önceliğidir."

EKONOMİST SEYFETTİN ERDOĞAN, HABERLER.COM'A KONUŞTU

Haberler.com'a değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, "Yüzde 30 bandını geçecek bir oran beklemiyorum. Bu bandı geçen bir oran 2026 hedefleriyle örtüşmez. Asgari ücret uygulamasında daha çok gelecek döneme ilişkin enflasyon oranları dikkate alınır" ifadelerini kullandı.

AY SONUNA KADAR BELİRLENMESİ GEREKİYOR

Yasaya göre; 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin ayın sonuna kadar belirlenip duyurulması gerekiyor. Toplantı yeter sayısı için de 10 komisyon üyesinin katılması yeterli.

MEVCUT ASGARİ ÜCRETİN RAKAMLARI

Yeni asgari ücretin belirlenmesi öncesinde, halihazırda uygulanmakta olan asgari ücret rakamları şu şekilde:

Bir işçi için aylık brüt asgari ücret: 26 bin 5 lira 50 kuruş.

Kesintiler düştüğünde net asgari ücret: 22 bin 104 lira 67 kuruş

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş olarak uygulanıyor.

Bu toplam maliyetin detayları ise şu kalemlerden oluşuyor:

Brüt asgari ücret: 26.005,50 TL

Sosyal güvenlik primi: 4.095,87 TL

İşveren işsizlik sigorta fonu: 520,11 TL

Komisyonun, önümüzdeki süreçte yapacağı toplantılarla yeni asgari ücreti tespit etmesi hedefleniyor.

İŞTE MASADAKİ ZAM SENARYOLARI

Toplantı öncesi 2026 yılı için farklı asgari ücret artış senaryoları da masada.

Buna göre:

- Yüzde 25 zam yapılması halinde net asgari ücretin 27 bin 630 lira olması öngörülüyor.

- Yüzde 27 zam senaryosunda net ücretin 28 bin 72 liraya yükselmesi bekleniyor.

- Yüzde 29 zam durumunda net asgari ücretin 28 bin 515 lira olması hesaplanıyor.

- Yüzde 31 zam uygulanması halinde net ücretin 28 bin 957 liraya çıkacağı tahmin ediliyor.

- Yüzde 32 zam senaryosunda net asgari ücretin 29 bin 178 lira seviyesine ulaşması öngörülüyor.

- Yüzde 33 zam yapılması durumunda ise net asgari ücretin 29 bin 399 lira olması bekleniyor.

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıCevdet Karaduman:

Bu adam sendika başkanı olduğu sürece siz ancak üçün birini alırsınız.

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelçuk Karan:

Askeri ücreti belirleyenlere kazıga oturtmak lazım

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Aktuğ:

Bu adam her ücret belirlemede böyle ama göz boyamadan başka birşey değil. Çünkü masada olanı hep kabul etmiştir.

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Deyerli:

Bizim işçiliğimız Modern elit köle Köleliğin sosyetesi de denilebilir

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Asgari ücreti iki katı yapın millet zaten fakir en azından borçlarını öder.. Erbakan Hoca gibi cesur adımlar atın aksi halde halk ha Ak parti ha Chp der haberiniz ola

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

