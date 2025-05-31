Kocaseyit Havalimanı'ndan Yeni Uçuş Seferleri Başlıyor

Kocaseyit Havalimanı'ndan Yeni Uçuş Seferleri Başlıyor
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Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kocaseyit Havalimanı, 1 Haziran'dan itibaren Ankara ve Almanya'nın üç şehrine düzenli uçuşlar gerçekleştirecek. Uçuşlar yaz sezonu boyunca devam edecek ve bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kocaseyit Havalimanı'ndan 1 Haziran itibarıyla Ankara ve Almanya'ya düzenli uçuşlar başlıyor.

Kocaseyit Havalimanı'ndan Ankara'ya haftada 3 gün karşılıklı sefer yapılacak. Almanya'nın Köln, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinden ise haftanın her günü toplam 8 uçuş gerçekleştirilecek. Uçuşların yaz sezonu boyunca devam edeceği bildirildi.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Edremit'e artık ulaşım çok çok daha kolay. Edremit Kocaseyit Havaalanı'ndan Ankara'ya 1 Haziran'dan itibaren haftada 3 gün uçuşlar başlıyor. İstanbul'a zaten her gün uçuşumuz var. Havaalanımız uluslararası bir havaalanı. Yaz ayları boyunca Köln, Stuttgart ve Düsseldorf'a her hafta toplam 8 uçuş olacak şekilde yurt dışı uçuşlarımız var," dedi.

Yurt dışı uçuşların bölge turizmi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çetin, "Şu anda uçuşları en çok gurbetçilerimiz kullanıyor ancak artık yabancı turistlerin de bu uçuşlarla bölgeye geleceğini öngörüyoruz. İşletmelerimiz de bu turistlerin taleplerini karşılamak üzere hazırlıklarını tamamladı. Kuzey Ege, Türkiye'nin yeni turizm destinasyonu. Tüm Türkiye'yi ve yabancı misafirlerimizi Kuzey Ege'ye bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Bölgedeki en yakın havaalanlarının İzmir Adnan Menderes ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanları olduğuna değinen Çetin, "Sabiha Gökçen'e şu anda 3 saatlik mesafedeyiz. Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bergama, Dikili ile Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçeleri de havaalanımızın hizmet alanı içinde. Ulaşım çok kolay. Balıkesir Kocaseyit Havaalanı artık Türkiye'nin yeni yıldız havaalanlarından biri," şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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