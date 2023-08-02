Koçarlı Belediyesi Menderes Halk Ekmek Fabrikası ile Ucuz ve Sağlıklı Ekmek Üretimi Yapıyor

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın sosyal hizmet projelerinden biri olan Menderes Halk Ekmek, sağlıklı ve ucuz ekmek üretimi ile üreticiyi doğrudan tüketici ile buluşturuyor. Odun ateşinde pişen ekmeğin lezzetiyle ünü ilçe sınırlarını aşıyor ve çevre ilçelerden de rağbet görüyor. Ekmek fabrikası, günlük 4 bin ile 5 bin adet ekmek üretim kapasitesiyle dar gelirli ailelere destek oluyor.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın sosyal hizmet projelerinden biri olarak kurulan Menderes Halk Ekmek, sağlıklı ve ucuz ekmek üretimi ile üreticiyi doğrudan tüketici ile buluştururken, odun ateşinde pişen ekmeğin lezzetini alan bir daha vazgeçemiyor.

Odun ateşi fırınında pişerek kendine has lezzeti ile ünü ilçe sınırlarını aşan Menderes Halk Ekmeğe, sadece Koçarlı ilçesindeki vatandaşlardan değil çevre ilçelerden de rağbet katlanarak artıyor. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından hizmete sokulan Menderes Halk Ekmek fabrikası, günlük 4 bin ile 5 bin adet ekmek üretim kapasitesiyle hem ilçedeki dar gelirli ailelerin cebini ısıtıyor hem de lezzetiyle ilçe sınırlarını aşıyor.

Aydın'da ilçe belediyesi olarak ekmek fabrikası kuran tek belediye başkanı olan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın, 2020 yılı Nisan ayında Mersinbelen Mahallesi'nde hizmete açtığı 'Menderes Halk Ekmek Fabrikası', gerek piyasadan uygun fiyatı ve gerekse maya oranının çok düşük olması ve odun fırını ateşinde pişmesi nedeniyle, sadece ilçedeki vatandaşların değil çevre ilçelerden de tercih sebebi olmaya devam ediyor.

Menderes Halk Ekmek Fabrikası'nda, tanesi 6 liradan satışa sunulan ekmek, dar gelirli vatandaşların da yüzünü güldürüyor.

Günde 4 bin ile 5 bin ekmek üretim kapasitesiyle Koçarlı merkez ve kırsal mahallelere düzenli olarak ekmek sevkiyatında bulunan Menderes Halk Ekmek Fabrikası, Aydın'ın diğer ilçelerinden de talep görüyor. Fabrikada, düşük maya oranı ve iç hamurla beslenen kara fırın ekmeği, üç gün boyunca bayatlamama özelliği ve lezzetiyle de vazgeçilmez oluyor. Menderes Halk Ekmeğin ilerleyen süreçte talebe göre üretim kapasitesinin daha da artırılması planlanıyor.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın sosyal hizmet projesi Menderes Halk Ekmeğin geliri ile de ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve deprem bölgesinden Koçarlı'ya gelen depremzede vatandaşlara da ücretsiz ekmek ve Belediye Aşevi tarafından her gün sıcak yemek ile ekmek dağıtımı gerçekleşiyor.

Halihazırda Mersinbelen Mahallesi'nde bulunan fabrikada günlük üretim yapılırken, Menderes Halk Ekmek fabrikası Aydın'da ilçe belediyesi bünyesinde bulunan tek ekmek fabrikası olma özelliğiyle de öne çıkıyor. - AYDIN