Koçarlı Belediyesi, Kapalı Pazaryeri Projesi İçin Çalışmalara Başladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, TARİŞ Pamuk Kooperatifi'nin bulunduğu alanda hayata geçecek olan kapalı pazaryeri projesi için düğmeye bastı.

Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan, imar düzenlemeleri tamamlanan Tariş alanında ilçeye modern kapalı pazaryeri kazandırılması amacıyla proje çalışmalarının başladığını duyurdu.

Koçarlı'da her fırsatta Cumhuriyetin 100. Yılı çerçevesinde yeni yatırımlar ve ilçe halkının hayatını kolaylaştıracak hizmetlerle buluşturmaya büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Kaplan, kapalı pazaryeri projesi için de harekete geçti. Tariş kooperatifinin bulunduğu 4 bin 600 metrekarelik alan üzerinde etrafında dükkanlarla birlikte kapalı pazar yeri yapmak için proje çalışmaları başlatan Başkan Kaplan, makamında Bircan Mühendislik Yüksek İnşaat Mühendisi Muaz İbrahim ve Mimar Emin Bircan ile bir araya geldi.

Projeyle ilgili olarak İbrahim ve Bircan ile istişarelerde bulunmasının ardından açıklama yapan Başkan Kaplan, projenin şekillenmesinin ardından en kısa sürede çalışmalar başlayacaklarını belirtti. Hedeflerinin yerel seçimlerden önce projeyi de tamamlayıp hizmete açmak olduğu belirten Başkan Kaplan, "Koçarlımızın uzun yıllardır ihtiyacı olan kapalı pazaryerini de ilçemize kazandırmak inşallah bize nasip olacak. Oradaki imar düzenlemelerinin ardından hızlı bir şekilde projenin üzerine eğilmiştik. Netice itibariyle geldiğimiz noktada proje çalışmalarına da başlamış bulunuyoruz. En kısa sürede proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından işe koyulacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN