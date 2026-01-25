Haberler

Kocaeli geçen yıl otomotivde üretim ve ihracat performansını artırdı

Kocaeli, 2025 yılında otomotiv üretimi ve ihracatında önemli bir artış kaydederek sektördeki liderliğini sürdürdü. İhracatta yıllık yüzde 4,3 artış yaşanırken, dış satımda Türk otomotiv sektörünün en büyük katkısını sağladı.

Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden Kocaeli, otomotiv üretimi ve ihracatında 2025'i önceki yıla göre artışla kapattı.

Ford Otosan, Hyundai Motor Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan Kocaeli, geçen yıl Türk otomotiv sektörünün üretim ve ihracatında önemli pay sahibi oldu.

Dış satımda iller arasında sektörün lideri olan Kocaeli'den geçen yıl yapılan otomotiv ihracatı 12 milyar 344 milyon 307 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, 2024'te 620 bin 56 adet olan kentteki toplam üretim, 2025'te yüzde 3,8'lik artışla 643 bin 873 adet olarak gerçekleşti. Kocaeli'nin Türkiye'nin traktör hariç toplam otomotiv üretimine katkısı yüzde 45 oldu.

Kentte yerleşik otomotiv sektörünün 2025'teki ihracat performansı da bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artış kaydetti. Kocaeli'deki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 86'sına denk gelen 554 bin 181'i yurt dışına gönderildi.

İzmit, Gölcük, Başiskele ve Çayırova ilçelerindeki tesislerde üretilip yurt dışına satılan taşıt araçlarının Türkiye genel ihracatındaki payı yüzde 52'yi buldu.

Ford Otosan, ilde faaliyet gösteren firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Motor Türkiye ikinci, Anadolu Isuzu da üçüncü sırada yer aldı.

İhracattaki büyümeye Ford Otosan öncülük etti

Gölcük ve Başiskele'de fabrikaları bulunan Ford Otosan, 2025 yılında 337 bin 124 kamyonet ve 104 bin 473 minibüsü banttan indirdi.

Şirket, geçen yıl Kocaeli fabrikalarında üretilen 441 bin 597 araçtan 396 bin 521'ini ihraç etti. Yurt dışı satışlarını 2024'e göre yüzde 21,6 artıran Ford Otosan, kentten yapılan otomotiv ihracatındaki büyümeye öncülük etti.

İzmit'te kurulu fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini imal eden Hyundai Motor Türkiye ise geçen yıl 197 bin otomobil üretti. Üretimin yüzde 79,4'üne denk gelen 156 bin 500 araç yurt dışına gönderildi.

Anadolu Isuzu da banttan indirdiği 5 bin 276 aracın 1160'ını yurt dışına sattı. Şirketin ihracatı 2024'e kıyasla yüzde 8,7 arttı.

Ford Otosan, Hyundai Motor Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun geçen yıl Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç adetleri şöyle:

Üretim (Adet) İhracat (Adet)
Firmalar20242025Değişim (%)20242025Değişim (%)
Ford Otosan369.302441.59719,5326.075396.52121,6
Hyundai Motor Türkiye244.976197.000-19,6204.000156.500-23,3
Anadolu Isuzu5.7785.276-8,61.0671.1608,7
Toplam620.056643.8733,8531.142554.1814,3

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Ekonomi
