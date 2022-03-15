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Marketlerdeki büyük tehlike! Vatandaşa tarihi geçmiş ürün satarken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Marketlerdeki büyük tehlike! Vatandaşa tarihi geçmiş ürün satarken yakalandılar

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde zabıta ekipleri tarafından bir markete gerçekleştirilen baskında, çok sayıda tarihi geçmiş ürüne el konuldu. Ekipler, ürünlerin raflarda olduğunu ve satılmaya devam ettiğini belirterek, vatandaşlara konuyla ilgili uyardı.

Gölcük Belediyesi zabıta ekipleri; ilçe genelinde yaptıkları market denetimlerinde son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen bazı ürünlerin olduğunu tespit etti.

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Son kullanım tarihi geçtiği belirlenerek el konulan; gazlı içecek, süt, salça, yumurta, çikolata, çocuk maması, bisküvi, konserve, hazır yiyecek, pasta malzemelerinin aralarında olduğu ürünler, Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Ürünlerin vatandaşa satışını gerçekleştiren işletmeler hakkında da cezai işlem uygulandı. Öte yandan, ekipler tarafından marketlerde yapılan stokçuluk denetimlerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gölcük Belediyesi, Kocaeli, Zabıta, Gölcük, Ekonomi, Güncel, Haberler

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