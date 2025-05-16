Kocaeli'de Kurbanlık Hayvan Pazarı Açıldı

Kocaeli'de Kurbanlık Hayvan Pazarı Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvanlar alıcılarla buluşmaya başladı. Büyükbaş hayvan fiyatları 130 bin TL ile 220 bin TL, küçükbaşlar ise 23 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor.

Kocaeli'de kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı

Kurbanlık mesaisi başladı: Büyükbaş 130 bin TL'den başlıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında, büyükbaş hayvanlar 130 bin TL'den 220 bin TL'ye, küçükbaş hayvanlar ise 23 bin TL'den 30 bin TL'ye kadar alıcı buluyor.

Derince'de Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurulan hayvan pazarı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen besicileri ve alıcıları buluşturdu. Pazarda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıkarken, hem hayvanların kalitesi hem de fiyatlar dikkat çekiyor. Dağ ve yaylalarda doğal ortamda beslenen hayvanlar, vatandaşlara sağlıklı ve güvenilir kurbanlık seçenekleri sunuyor. Büyükbaş hayvanların fiyatları ortalama olarak 130 bin TL ile 220 bin TL arasında, küçükbaş hayvanların fiyatları ise 23-24 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Halıköy kasabasından gelen Ünal Solmaz, 20 yıldır Derince Hayvan Pazarı'na geldiğini belirtti. Müşteri memnuniyeti sayesinde bu işi bırakmadığını dile getiren Solmaz, "Hayvanlarımızı bir yıl öncesinden dağda otlatıyoruz, son 6 ayda ise kuru besiye alıyoruz. Kekik otu gibi doğal bitkilerle beslenen hayvanlarımızın eti çok lezzetli oluyor. Bu yıl 27 büyükbaş hayvan getirdim. Fiyatlarımız 130 bin TL ile 200 bin TL arasında değişiyor. Bütçeye göre 4 ila 7 hisseli hayvanlarımız mevcut. A6 numaralı alandayız, müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

Van'dan gelen Metin Demir ise 20 yıldır kurbanlık işiyle uğraştığını belirterek, "Hayvanlarımız Van yaylalarında otluyor, bu da etin tadına yansıyor. Canlı ağırlıkları 95 ile 100 kilo arasında değişiyor. Bu yıl yaklaşık 120 küçükbaş hayvan getirdik. Fiyatlar 23-24 bin TL'den başlıyor, 30 bin TL'ye kadar çıkıyor" diye konuştu.

"Ortalama hisse fiyatı 30 bin TL civarında"

Besicilik yapan Servet Senen de, kurbanlıkların sağlık kontrollerinden geçtiklerini aktardı. Senen, "Hayvanlarımız veteriner hekimler tarafından kontrol edilerek pazara getiriliyor. En ufak bir sağlık sorunu olan hayvan zaten kurban olmaz, buraya getirilmez. Ortalama hisse fiyatı 30 bin TL civarında. 5 kişilik büyükbaş hayvanlar 150 bin TL, 7 kişilikler ise 210-220 bin TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Ekonomi
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilingirle açılan dairede dehşet! Buzdolabı ve dondurucudan parçalanmış ceset çıktı

Çilingirle açılan dairede dehşet! Parçalara ayırıp dondurucuya koymuş
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.