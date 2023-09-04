KOBİ'lerin kredi garanti limiti artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KOBİ'lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye yükselttiklerini açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "KOBİ'lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye artırdık" dedi.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ve büyük işletmelerin kredi garanti limitleri artırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KOBİ'lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye artırdık. Bu rakamı KOBİ dışı büyük işletmeler için de 350 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükselttik. Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.