KOBİ'lere Yeni Nefes Kredisi Duyurusu

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, KOBİ'lerin en büyük sıkıntısının finansmana erişim olduğunu belirterek, "Özellikle kredi büyümesine getirilen sınırlamalar, işletmelerimizin kaynak bulmasını zorlaştırmaktadır. Bu dönemde sağlanan yeni Nefes Kredisi, işletmelerimiz için gerçekten nefes olacaktır" dedi.

KOBİ'lere uygun şartlarda finansman imkanı sağlayan TOBB Nefes Kredisi yeniden başlıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle hayata geçirilen uygulamanın yeni dönem başvuruları 2 Ekim 2025 itibarıyla alınacak. Nefes Kredisi kapsamında işletmelere 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak. 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faiz oranı uygulanacak. Bir firma en fazla 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredinin toplam hacmi ise 25 milyar TL olarak belirlendi. Başvurular, belirli bankaların şubelerine yapılabilecek.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, kredinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Temmuz ayında sağlanan bir önceki Nefes Kredisi kapsamında 23 bin 515 firmaya toplam 30 milyar TL destek verilmişti. Bu rakam, iş dünyamızın bu tür kaynaklara ne kadar ihtiyaç duyduğunu açıkça göstermektedir. Ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ'lerimizin en büyük sıkıntısı finansmana erişimdir. Özellikle kredi büyümesine getirilen sınırlamalar, işletmelerimizin kaynak bulmasını zorlaştırmaktadır. Bu dönemde sağlanan yeni Nefes Kredisi, işletmelerimiz için gerçekten nefes olacaktır. Nakit akışını korumak, üretim ve istihdamın sürdürülebilmesi, yatırımların ertelenmeden devam edebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Üretim çarklarının dönmesi, ülkemizin büyümesi ve ihracatının artması için KOBİ'lerimizin güçlü olması gerekiyor. Bu nedenle sağlanan her destek, sadece firmalarımıza değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine katkı sunmaktadır." - ADANA