Ticaret Bakanı Bolat tarafından KKTC'ye mobil x-ray cihazı teslim edildi

Ticaret Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanlığı arasında ticaretin güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadele alanlarında yürütülen işbirliği kapsamında hibe edilen mobil x-ray tarama sistemi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından Girne'de düzenlenen törenle takdim edildi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Girne Turizm Limanı-Girne Gümrük Şube Amirliği'nde düzenlenen teslim törenine Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve bürokratlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, protokol konuşmaları ile devam etti.

Burada konuşan KKTC Maliye Bakanı Berova, Türkiye ve KKTC arasında ticaret güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadele alanlarında yürütülen işbirliği kapsamında hibe edilen mobil x-ray tarama sisteminin ülkesinin güvenliğini ve Gümrük ve Rüsumat Dairesinin çalışmalarının verimliliğini yeni bir seviyeye taşıyacağını ifade etti.

Ticaret Bakanlığıyla üç yıla yakın süredir KKTC'deki gümrük alanlarının geliştirilmesi ve ileri teknoloji cihazlarla güçlendirilmesi için verimli bir çalışma yürüttüklerini anlatan Berova, Bakan Bolat'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yasal ticaretin akışı hızlanacak

Bakan Berova, "Günümüz dünyasında hız ve güvenlik artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki temel unsur haline gelmiştir. Özellikle ticaretin ve sınır güvenliğinin hayati önem taşıdığı bu noktada, teknolojinin en son imkanlarını kullanmak bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir." şeklinde konuştu.

Bugün hizmete alınan sistemin saatler süren detaylı aramaları dakikalara indirerek yasal ticaretin de akışını hızlandıracağını anlatan Berova, bu cihazın ayrıca gelişmiş görüntüleme teknolojisi sayesinde insan gözünün kaçırabileceği her türlü yasa dışı materyali ve kaçakçılık girişimini en yüksek hassasiyetle tespit edebileceğini söyledi.

Berova, sistemin zaman kaybını önleyerek lojistik maliyetleri düşüreceğine ve ülkedeki ticaret kapasitesine doğrudan katkı sunacağına dikkati çekerek, "Bu açıdan baktığımız zaman sadece bir makine alımı değil, dijitalleşen dünyaya uyum sağlama ve milli güvenliğimizi teknoloji ile tahkim etme vizyonumuzun da bir parçasıdır. Mobil olması sebebiyle ihtiyaç duyulan her noktaya hızla sevk edilebilecek olan bu sistem, operasyonel esnekliğimizi de en üst seviyeye çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak ısı ölçen kameralar ile kaçakçılığı daha da etkin bir şekilde denetleyebilecek sistemin de hazırlığını yaptıklarını aktaran Berova, uyuşturucu arama ekibinin oluşturulabilmesi amacıyla köpeklerle çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Berova, mobil x-ray tarama sisteminin hayata geçirilmesinde emeği ve desteği olanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.