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KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor

KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücrete yüzde 20 zam yapıldı. Bu sene 3'ncü kez yapılan ara zam sonrası asgari ücret 35.188 liraya yükseldi.

KKTC'de asgari ücrete bir zam daha yapıldı. Ülkede enflasyondan dolayı bu yıl asgari ücrete 3'ncü kez zam yapıldı.

KKTC Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ülkede eylül ayından itibaren asgarİ ücretin yaklaşık yüzde 20 artırılarak 35 bin 188 liraya yükseltildiğini açıkladı. Brüt asgari ücret ise 40 bin 436 TL olarak belirlendi.

Asgari ücret 2024'ün başında 16 bin lira olarak belirlenmişti, daha sonra ise mayıs ayında 29 bin liraya yükseltilmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Asgari Ücret Kıbrıs

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