Kızılbük Thermal Wellness Resort ile Marmaris'te Yeni Turizm Dönemi

Marmaris'in İçmeler koyunda açılan Kızılbük Thermal Wellness Resort, 465 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildi ve bölgedeki turizm hareketliliğini artırdı. Projeyle Kızılbük, yılın 365 günü turist kabul eden modern bir destinasyon haline geldi.

Marmaris'in İçmeler koyunda yıllarca atıl kalan yatırımın tamamlanması ile hayata geçen Kızılbük Thermal Wellness Resort ile böğe turizminde yeni bir dönem başladı. Yaklaşık 465 milyon dolarlık yatırım ile hayta geçirilen tesisler hem başta içmelerin olmak üzere Marmaris ve çevresinde turizme hareket getirdi.

Yıllarca atıl durumda kalan tesislerin Kızılbük GYO tarafından Kızılbük Thermal Wellness Resort adıyla tamamlanıp turizme kazandırılması ile Marmaris içmeler bölgesini dört mevsim yaşayan bir destinasyona dönüştü.

Marmaris'e yeni bir destinasyon kimliği kazandırmak, bölgenin doğal kaynaklarını daha üst düzey bir turizm deneyimiyle buluşturmak ve Türkiye'de örneği az görülen kapsamlı bir dönüşüm modeli oluşturmak amacıyla çıktıkları yolda başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten projenin geliştiricileri, "Kızılbük'ün bulunduğu alan yaklaşık 30 yıl boyunca atıl, metruk bir görünüme sahipti. Bugün ise termal kaynakların gücünü wellness, sağlıklı yaşam ve ikinci ev konseptiyle birleştiren, yılın 365 günü turist ağırlayan modern bir turizm ekosistemi oluşturulmuş durumda. Kızılbük, yalnızca yaz sezonuna sıkışmış tatil anlayışını kırarak Marmaris'i her yaş grubuna, her ilgi alanına hitap eden yeni bir destinasyon seviyesine taşıyor. Bu dönüşümün Marmaris'in ekonomik ve sosyal yapısını değiştiren bir kaldıraç etkisi oluşturdu" diyerek tesis henüz açılış aşamasında olmasına rağmen kış ayında yaşanan yoğunluğun memnuniyet verici olduğunu belirttiler.

Kış ayında olunmasına rağmen Kızılbük'te yaşanan bu hareketliliğin bölgeyi de hareketlendirdiği belirtildi. Bu yıl geçen yıllara oranla kış mevsiminin daha hareketli olduğu belirtilirken bazı restoran ve organizasyonların Kasım ayında açık kaldığı Aralık ayı için de rezervasyonları olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
