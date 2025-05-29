Kıvanç Zaimler, Sabancı Holding CEO'su Oldu

Sabancı Holding'de Üst Yöneticilik ( Ceo ) görevine Kıvanç Zaimler atandı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, 2008'den bu yana Sabancı Topluluğu bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan ve yaklaşık 7 yıldır da Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı görevini yürüten Zaimler, 1 Haziran itibarıyla CEO olarak görev yapacak.

Zaimler, yeni göreviyle birlikte, Sabancı Topluluğu bünyesindeki yurt içi ve küresel enerji operasyonlarına liderlik etmeye de devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, Sabancı Topluluğu'nun 100'üncü yılını büyük bir gururla kutlarken stratejileri ve vizyonları doğrultusunda geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Çulhacı, bu yolculukta en büyük avantajlarının derin sektörel bilgileri, tecrübeleri, operasyonel mükemmeliyet, işinin uzmanı kadrolara sahip olmaları ve değişimi büyük bir beceriyle kucaklayabilmeleri olduğunu aktararak, "Kültürümüzü ve iş yapış biçimlerimizi tanımlayan bu unsurlar, Sabancı'da görev yapan tüm lider ve yönetim kadrolarının her zaman birincil önceliği olmuştur. Bu güçlü vizyon, operasyonel ve organizasyonel anlamda sürekli bir yenilenme ihtiyacını da zorunlu kılmaktadır. 29 yıldır Sabancı Topluluğu'nda çeşitli görevlerde çalışmış, bunun son 6 yılında da Holding CEO'su olarak Topluluğumuza başarıyla liderlik etmiş Cenk Alper 31 Mayıs itibarıyla görevinden ayrılacaktır. Cenk Bey'e, şahsım ve Yönetim Kurulum adına teşekkür ediyor, kendisine gelecek hayatında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Zaimler, topluluğumuzu ve ülkemizi uluslararası ölçekte de başarıyla temsil etmiştir"

Kurumların sürekliliğini sağlayan en temel yetkinliğin, kendi içlerinden lider çıkartabilme becerisi olduğunu vurgulayan Çulhacı, geçmiş yıllarda kendi liderlerini yetiştirme konusunda iş dünyasına öncülük etmiş Sabancı Topluluğu'nun bu gün bir kez daha bu örnek duruşunu ortaya koyduğunu belirtti.

Çulhacı, "2006'da kurulan enerji iş kolumuzun en büyük iş kollarımızdan biri haline gelmesinde büyük payı olan Kıvanç Zaimler, enerji operasyonlarımızın büyümesine, kurumsallaşmasına ve yurt dışına açılmasına önemli katkılarda bulunmuş, bu alanlardaki tecrübesiyle Topluluğumuzu ve ülkemizi uluslararası ölçekte de başarıyla temsil etmiştir. Kıvanç Bey'in liderliğindeki yönetim ekibimiz, bir yandan farklı iş kollarımızdaki operasyonlarımızla paydaşlarımıza değer yaratmaya odaklanırken, bir yandan portföyümüzün geleceğe hazırlanmasında önemli çalışmalara imza atacaktır. Bu vesileyle, bu bayrak değişiminin Topluluğumuza hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kıvanç Zaimler

1 Haziran itibarıyla Sabancı Holding CEO'su olarak göreve başlayacak olana Kıvanç Zaimler, uzun yıllar Sabancı Topluluğu'nda görev aldı.

Enerji sektöründeki liderliği, dönüşüm odaklı yaklaşımı ve uluslararası işbirliklerindeki etkin rolüyle tanınan Zaimler, 2018-2025 arasında Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olarak görev yaptı.

Zaimler, Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim'in yanı sıra, Sabancı'nın ABD merkezli yenilenebilir enerji ve iklim teknolojileri yatırımlarını yürüten Sabancı İklim Teknolojileri şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Son dönemde, Sabancı Topluluğu'nun otomotiv sektöründeki iştiraki Temsa'nın da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Zaimler, görevleri boyunca hem Türkiye'de hem uluslararası pazarlarda enerji ve teknoloji odaklı büyüme stratejilerinin hayata geçirilmesine liderlik etti.

Zaimler, 2008'de katıldığı Enerjisa'da ticaret, dağıtım ve perakende alanlarında üst düzey görevler üstlendi, 2016-2018 arasında CEO olarak şirketin halka arz sürecine liderlik etti.

Enerji alanındaki liderliğine ek olarak Zaimler, SabancıDx'in dönüşüm sürecine Yönetim Kurulu Başkanı olarak katkı sağlamış, Aksigorta ve Agesa'da da yönetim kurulu düzeyinde aktif roller üstlendi.

Sabancı Topluluğu'na katılmadan önce farklı sektörlerde yöneticilik yapan Zaimler, iş hayatına 1992'de adım attı.

İstanbul Erkek Lisesi ve İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan Zaimler, eğitimine Berlin Teknik Üniversitesi'nde devam ederek, uluslararası akademik birikimini kariyerine yansıttı.

Sivil toplum kuruluşları ve uluslararası platformlarda da etkin görevlerde bulunan Zaimler, Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkan Yardımcılığı, IICEC (İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi) Yönetim Kurulu Üyeliği, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği, ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) Başkanlığı ve TÜSİAD Enerji Yuvarlak Masa Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu..

Zaimler, halen COP İklim Zirveleri ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) gibi küresel platformlarda Türkiye'yi ve Sabancı Topluluğu'nu temsilen aktif rol alıyor.