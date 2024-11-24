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Kışın vazgeçilmezi ıhlamurun fiyatı ikiye katlandı

Kışın vazgeçilmezi ıhlamurun fiyatı ikiye katlandı
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Kış aylarında soğuk algınlığına karşı tercih edilen ıhlamurun fiyatı ikiye katlandı. Geçen sene kilosu 600-700 TL civarında olan ıhlamurun fiyatı bu sene bin 500 TL'ye kadar yükseldi. Trabzonlu aktar Muharrem Kan, ıhlamurun pahalı olmasının nedeninin artık kimsenin toplamaması olduğunu belirtti.

Kışın vazgeçilmezi ıhlamur fiyatını ikiye katladı. Geçen sene kilosu 600-700 TL civarında olan ıhlamurun fiyatı bin 500 TL'ye kadar yükseldi.

Kışın vazgeçilmezi ıhlamurun fiyatı ikiye katlandı

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve nezle gibi soğuk algınlığı geçiren vatandaşlar çözümü aktarlarda ararken, en çok tercih edilenler arasında ıhlamur ilk sırayı alıyor. Trabzonlu aktarlardan Muharrem Kan, bu günlerde ıhlamura çok talep olduğunu söyledi.

Kışın vazgeçilmezi ıhlamurun fiyatı ikiye katlandı

"ÇOK PAHALI OLMASININ NEDENİ, KİMSENİN ARTIK TOPLAMAMASI"

Kan "Şu anda ıhlamura talep patlama noktasında ama gelen müşteriler ıhlamurun fiyatını çok pahalı buluyor. Çok pahalı olmasının nedeni de, kimsenin artık toplamaması. Trabzon'da herkesin mahallesinde hemen hemen birer ıhlamur ağacı vardır. Eskiden dedelerimiz hem şifa hem de güzel koksun diye bahçelere dikmişti. Artık günümüzde bir yevmiyeyi kurtarmadığı için kimse toplamıyor. Akşama kadar bir kilo toplayamayacağını bildiği için herkes pek uğraşmıyor. Ihlamur bu sene kilosu bin 500 TL. Daha önce 600-700 TL idi. Artık köylerde yaşayanlar yavaş yavaş çekildikçe, şehre geldikçe oralardaki ağaçlardaki ıhlamurlar pek toplanmıyor. Günümüzde ıhlamur dikeni hiç duymadım. Hep dedelerimizin diktiği ağaçlar mevcut. Ihlamur toplamak, işçilik ister zahmetli bir iş akşama kadar bir kilo zor toplanıyor. Dolayısıyla maddi olarak pek kurtarmıyor.Ihlamuru genellikle 50 gramlık torbalar halinde 70-75 TL'ye satıyoruz. Geçen sene aynı torba 30-35 TL idi" dedi.

Kışın vazgeçilmezi ıhlamurun fiyatı ikiye katlandı

IHLAMUR NASIL DEMLENMELİ?

Ihlamuru normal çay demler gibi demlenmesi gerektiğine dikkat çeken Kan, "Eskiden ıhlamuru sobanın üzerinde saatlerce rengi kahverengiye dönene kadar kaynatılıp içilirdi. Aslında bu yanlış. Ihlamur normal çay demler gibi demlenecek. En fazla on dakika bekledikten sonra içilecek. Ihlamura limon sıkılabilir güzel koksun diye karanfil atılabilir çubuk tarçın koyulabilir daha da faydalı olur. Ihlamur içildiği zaman vücuda ısı, canlılık veriyor. Isı sayesinde insan halsiz bitkin ise kendini daha güçlü hissediyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Ekonomi
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