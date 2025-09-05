Kırtasiyeciler, Zincir Marketlere Tepki Gösterdi

ANKARA'da kırtasiyeciler, yeni eğitim öğretim yılı öncesi zincir marketlerde kırtasiye ürünlerinin satılmasına tepki gösterdi.

Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası üyeleri, Altındağ ilçesinde bulunan bir kırtasiye önünde bir ayara geldi. 'Kırtasiye kırtasiyeciden alınır', 'Okul açılınca herkes kırtasiyeci', 'Biz ne satacağız' yazılı pankart ve dövizleri taşıyan grup adına basın açıklamasını Oda Başkanı Müslüm Küçükarzuman yaptı. Küçükarzuman, zincir marketlerde kırtasiye ürünü satılmasına karşı olduklarını söyleyerek, "Zincir marketlerde ve süpermarketlerde halen satışlar yapılıyor. Bu da okul açılma döneminde kırtasiyecilerin hiçbirinin iş yapamaması demek. Ticaret hayatımızı ve normal hayatımızı idame ettirememek anlamına geliyor. Meclis'te bekleyen Perakende Satış Yasası var. Aşağı yukarı 10 senedir bekliyor. Ne demek bu? Bunu çıkarırsanız herkes her şeyi satamayacak. Her dükkan istediği her şeyi satamaz. Bugün zincir marketler bizim gibi 22 tane iş kolunu mahvetmektedir. Çökertiyor, zayıflatıyor ve işsizler ordusu yaratıyor. Bunun kesinlikle önüne geçilmesi gerekiyor. Bir kere kırtasiye ve kırtasiye ürünlerinde yüzde 20 olan KDV oranımızın sıfırlanmasını istiyoruz. Çünkü her sene Türkiye'de 20 milyon öğrenci eylül ayında okula başlıyor. Bu çocukların hepsi alışveriş yapıyor. Çoğu da dar gelirli, asgari ücretle geçinen ailelerin çocukları. Yüzde 20 daha fazlasına alıyorlar" ifadelerini kullandı.