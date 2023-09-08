Kırtasiye Ürünlerine Gelen Zamlar Müşterileri Etkiliyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de 30 yıldır kırtasiye işletmeciliği yapan Halil Özdil, geçen yıla göre fiyatların arttığını, müşterilerinin almakta zorlandığını ifade etti. Özdil, "Daha önce bize yardımcı 10 kişi eleman olurken şu anda 2 elemanla destek alabiliyoruz. Şu anda tabi tıklım tıklım oluyorduk biz. Müşterilerin bir kısmı alamıyor maalesef. Fiyatlara bakıp gidenlerde var maalesef halkımızın içinde" dedi.

Osmaniye Cevdet Sunay Caddesi'nde kırtasiye işleten Halil Özdil, ürünlere gelen zamların müşterilerini olumsuz etkilediğini, fiyatlara bakıp giden kişiler olduğunu ifade etti.

"DAHA ÖNCE 10 KİŞİ YARDIM EDİYORDU, ŞİMDİ 2 KİŞİ"

Kırtasiyeci Halil Özdil şunları söyledi:

"Osmaniye'de 30 yıldır kırtasiyecilik yapıyorum. Mesleğimi de seviyorum. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz fakat üç harfli marketler piyasaya çıktıktan sonra maalesef her şeye burunlarını sokuyorlar. Bizden de oldukça pahalılar biz fiyatlara da bakıyoruz onların sattıklarına. Maalesef bunlar işlerimizi çok etkilemekte. Esnaf bir sınıftır seviyedir, bu seviye gitgide aşağı düşmekte maalesef. Esnafın fiyatları gayet makul. Geçen yıla göre bir çok ürünümüz tabii ki zamlı. Örneğin çantalarımız biraz daha yüksek ama piyasadakilere göre kırtasiye biraz daha az zam gördü, aşırı zam değil. Müşterilerimiz bazı fiyatlara oldukça şaşırıyorlar tabii. Daha yenilerde zam olduğundan dolayı da hazmedemiyorlar onu da gayet normal görüyoruz. Daha önce bize yardımcı 10 kişi eleman olurken şu anda 2 elemanla destek alabiliyoruz. Şu anda tabi tıklım tıklım oluyorduk biz. Akrabalarımızdan üniversiteye gidenler 10 kişi falan çalışıyordu şu anda sadece 2 yada 3 kişi yardımcı olabiliyor. Müşterilerin bir kısmı alamıyor maalesef. Fiyatlara bakıp gidenlerde var maalesef halkımızın içinde. 40 yapraklı defter geçen sene 8 liraydı şimdi 12 lira oldu. 200 liraya sattığımız çantalarda 400-450 falan civarlarında oldu."