Kırşehir haberi | Kırşehir'de ayçiçeği ekim alanı devlet desteğiyle arttı

Kırşehir haberleri: Kırşehir'de önceden ekilmeyen arazilerin de değerlendirilmesiyle son iki yılda ayçiçeği üretim alanı 160 bin dekara yükseldi.

Kırşehir'de önceden ekilmeyen arazilerin de değerlendirilmesiyle son iki yılda ayçiçeği üretim alanı 160 bin dekara yükseldi.

Kırşehir'de Boztepe ilçesi başta olmak üzere Karacaören ve Dulkadirli ovaları, Mucur, Çiçekdağı, Akpınar ve Kaman ilçelerinde ayçiçeği yetiştiriliyor.

Kentte 2020 yılında 40 bin dekar civarında olan üretim alanı, önceden ekilmeyen arazilerin de değerlendirilmesiyle 2 yılda yaklaşık 160 bin dekara çıktı.

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün uyguladığı "Kırşehir İlinde Ekilmeyen Tarım Arazisi Kalmasın Projesi" kapsamında bu yıl 640 çiftçiye, yüzde 75'i hibe olmak üzere 21 bin dekar alana yetecek kadar yağlık ayçiçeği tohumu desteği sağlandı.

Proje çerçevesinde oluşturulan ekipler, diğer ürünlerde olduğu gibi üretim sürecinde ayçiçeğinde de çiftçilere teknik bilgi verdi, hastalık riski olduğu dönemlerde sık kontroller yaparak çiftçileri yönlendirdi.

Hasadın bitme aşamasında olduğu yörede devletin tohum ve teknik bilgi desteğinin de etkisiyle bu yıl ayçiçeği veriminde artış yaşandı.

Ayçiçeği alımında kuyruk oluştu

Ürünün alımında da Boztepe ilçesindeki Karadeniz Birlik'in önünde uzun kuyruklar oluşması üzerine tarım kredi kooperatiflerinde de alım noktaları oluşturuldu.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, AA muhabirine, il genelinde yaklaşık bir ay önce başlanan ayçiçeği hasadında sona gelindiğini söyledi.

Bu yıl alınan son yağışların ayçiçeğine yaradığını belirten Purcu, "Verim konusunda çiftçiler memnun. Ekim alanları da 4-5 kat arttı, verimde de 2-3 kat artış oldu. Daha önce kuraklıktan dolayı kıraç yerlerimizde verim düşüktü." dedi.