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Kırşehir'de tarihi çarşılar gurbetçi sezonuna hazırlanıyor

Kırşehir'de tarihi çarşılar gurbetçi sezonuna hazırlanıyor
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Kırşehir'de yaz aylarında artan gurbetçi hareketliliği öncesinde tarihi çarşılarda bakım, temizlik ve ürün yenileme çalışmaları hız kazandı. Esnaf, sezondan umutlu olduklarını belirtti.

Kırşehir'de yaz aylarında artan gurbetçi hareketliliği öncesinde tarihi çarşılarda hazırlıklar hız kazandı. Esnaf; sezon öncesi ürünlerini yenilerken, tarihi çarşılarda da bakım ve düzenleme çalışmaları sürdürülüyor.

Her yıl yaz döneminde Avrupa başta olmak üzere yurt dışında yaşayan gurbetçilerin memleketlerine gelmesiyle hareketlenen Kırşehir'de; Tarihi Uzun Çarşı, Ahi Evran Külliyesi çevresi, Ahi Çarşısı ve Ünal Çarşısı yeni sezona hazırlanıyor. Çarşı esnafı vitrinlerini ve ürün çeşitliliğini yenileyerek müşterilerine daha kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken, ortak kullanım alanlarında da temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tarihi çarşılarda yapılan hazırlıkların hem şehir ekonomisine hem de alışveriş hareketliliğine katkı sağlaması beklenirken, esnaf ise gurbetçi sezonundan umutlu olduklarını ifade etti. Özellikle yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, tekstil ve geleneksel el sanatlarına yönelik talebin yaz aylarında önemli ölçüde artacağı öngörülüyor. Tarihi çarşıların hem yerli hem de yabancı ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlayabilmesi için bakım ve yenileme çalışmalarının sezon öncesinde tamamlanması hedefleniyor.

Kırşehir'in tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan çarşılarda yaz sezonuyla birlikte yoğunluğun artması bekleniyorken İkinci çarşı esnafından İsa Yılmaz, "Kırşehirli olan ve yurt dışında yaşayan gurbetçi sayısı çok fazla Temmuz 15 ve Ağustos aylarında yoğunluk oluyor. Esnaf olarak bizler de hazırlıklarımızı yaptık ve bekliyoruz" dedi. Tarihi uzun çarşı esnafından Murat İşeri ise açıklamasında, "Yaz sezonu ve gurbetçi sezonu geldi. Hazır şekilde bekliyoruz. Biz ürünümüzü yeniledik çarşıda hazırlanıyor" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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