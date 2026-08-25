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Kırşehir'de Kira Fiyatlarına Fırsatçılık Uyarısı

Kırşehir'de Kira Fiyatlarına Fırsatçılık Uyarısı
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Kırşehir’de üniversitelerde öğrenci kayıt döneminin başlaması ve kamu personelinin tayin döneminin yaklaşmasıyla birlikte kira piyasasında yaşanabilecek fiyat artışlarına karşı emlak danışmanlarından uyarı geldi.

Kırşehir'de üniversitelerde öğrenci kayıt döneminin başlaması ve kamu personelinin tayin döneminin yaklaşmasıyla birlikte kira piyasasında yaşanabilecek fiyat artışlarına karşı emlak danışmanlarından uyarı geldi.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Zeynal Biçici, öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamak üzere aileleriyle birlikte Kırşehir'e gelmeye başladığını ve kayıtların ardından apart, eşyalı ev ve kiralık daire arayışının yoğunlaştığını belirtti. Öğrenci ve velilerinin mağduriyet yaşamaması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Biçici, emlak danışmanı seçimi konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Biçici, özellikle Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yetki belgesi bulunmayan ve ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olmayan kişilerle işlem yapılmaması gerektiğini söyledi.

Biçici, emlakçı olmadığı halde emlak danışmanı gibi faaliyet gösteren kişilere karşı mücadele ettiklerini belirterek, öğrencilerin ve velilerinin kiralama işlemleri sırasında gerekli belgeleri kontrol etmelerini istedi. Kira fiyatlarında fırsatçılık yapılmaması gerektiğini vurgulayan Biçici, bazı mülk sahiplerinin öğrenci kayıtları ve tayin dönemlerini fırsata çevirmeye çalıştığını söyleyerek, "Öğrencilerin kayıt dönemleri başladı. Velileriyle gelip kayıtlarını yaptırdıktan sonra apart, eşyalı ev ve kiralık boş daire arayışı içerisinde oluyorlar. Bizler insanların mağduriyet yaşamaması için çaba gösteriyoruz. Öğrenci ve velilerine tavsiyemiz, Emlakçılar Odasına kayıtlı olmayan, Ticaret Bakanlığı onayı ve yetki belgesi bulunmayan kişilerle iş birliği içerisinde olmamalarıdır. Emlakçı olmadığı halde emlakçı gibi geçinen insanlarla mücadele ediyoruz" dedi.

Kırşehir'de fırsatçı mülk sahiplerinin de bulunduğunu ifade eden Biçici, öğrenci ve tayin dönemlerinin kira fiyatlarını artırmak amacıyla kullanılmaması gerektiğini belirterek, "Düşük fiyatlı evleri yüksek fiyatlara vermeye çalışıyorlar. Öğrenci ve tayin dönemlerinin fırsata çevrilmemesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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