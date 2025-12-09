Malya Tarım İşletmesi'nde kuraklığa dayanıklı tohumlarla üretim yapılıyor

Kırşehir'deki Malya Tarım İşletmesi'nde 77 bin dekar alanda kuraklığa dayanıklı yerli hububat tohumlarıyla üretim yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı 4'üncü büyük işletme olarak Boztepe ilçesinde kurulduğu 1942 yılından bu yana faaliyet gösteren Malya Tarım İşletmesi, hububat üretiminde önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

İşletmede bu sezon yaklaşık 40 gün süren çalışmalarla 77 bin dekar alana kuraklığa dayanıklı sertifikalı hububat tohumları ekildi.

Malya Tarım İşletmesi Müdürü Yalçın Günay, AA muhabirine, işletmenin toplam 218 bin 800 dekar olan arazisinin 157 bin dekarının kültür altı arazi olduğunu, bunun da yaklaşık 154 bin dekarında kuru ziraat uygulandığını söyledi.

İşletmede, Kırşehir ve İç Anadolu'ya uyum sağlayan buğday ve arpa tohum üretiminin yapıldığını ifade eden Günay, çiftçinin sertifikalı tohum ihtiyacının karşılanması amacıyla yeni sezonun ürünleri için ekim sürecini tamamladıklarını belirtti.

Günay, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce geliştirilen soğuğa, hastalıklara ve özellikle kuraklığa dayanıklı, yüksek verim kapasitesine sahip yerli hububat çeşitleri ekildiğini vurguladı.

5 çeşit hububat 77 bin dekara ekildi

Ziraat mühendisi Yusuf Konur ise hububat tohumluğunda önemli bir kapasiteye sahip işletmenin farklı arazilerine kuraklığa dayanıklı "Tarm-92" ve "Burakbey" arpa çeşitleri ile "Bayraktar-2000", "Es-26" ve "Bezostaja-1" buğday çeşitlerinin ekildiğini dile getirdi.

Gelecek yıl hasat edilene kadar bakımlarını sürdüreceklerini belirten Konur, "Misyonu sertifikalı tohumluk üretmek olan Malya İşletmesi her yıl ortalama 8 bin ton hububat tohumu üretimi yaparak TİGEM bayileri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve PANKOBİRLİK tarafından çiftçilerimize ulaştırılmaktadır." dedi.

İşletmedeki 6 traktör ve onlara uyumlu mibzerlerle günlük 2 bin dekarda yapılan ekimin yaklaşık 40 günde bitirildiğini kaydeden Konur, "Kuraklık stresine dirençli 2 çeşit arpa, 3 çeşit buğday olmak üzere 5 çeşit hububat ekimi yaptık. 77 bin dekar güzlük ekimden 2026 yılında 10 bin ton arpa, 6 bin ton buğday üretimi hedeflenmektedir." diye konuştu.