Kırşehir'de aralık ayının en çok tercih edilen çiçeği kokina oldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de aralık ayının en revaçta çiçeği kokina oldu. Bereket ve mutluluk getirdiğine inanılan kokina çiçekleri, kentteki çiçekçilerden yoğun ilgi gördü.

Şehirde hizmet veren çiçekçiler, özellikle yılbaşı yaklaşırken kokina çiçeklerine olan talebin arttığını belirtti. Çiçekçi Serkan Erel, geçtiğimiz 2024 yılında olduğu gibi bu yıl da kokina çiçekleri için çok sayıda sipariş aldıklarını söyledi. Kokina çiçeğinin halk arasında mutluluk getirdiğine inanıldığını ifade eden Erel, "Kokina çiçeklerinin canlı ve yapay modelleri var. Ancak vatandaşlar genellikle canlı olanını tercih ediyor. Kokina çiçeğinin, 2025 yılının son aralık ayına kadar ve hatta 2026 yılının son ayına kadar solmadan kaldığına inanılıyor" dedi. - KIRŞEHİR