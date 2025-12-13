Haberler

Kırşehir'de aralık ayının en çok tercih edilen çiçeği kokina oldu

Kırşehir'de aralık ayının en çok tercih edilen çiçeği kokina oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de aralık ayının en popüler çiçeği kokina oldu. Çiçekçiler, yılbaşı yaklaşırken kokina çiçeklerine olan talebin arttığını ifade ediyor. Kokina çiçeğinin mutluluk getirdiğine inanılıyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de aralık ayının en revaçta çiçeği kokina oldu. Bereket ve mutluluk getirdiğine inanılan kokina çiçekleri, kentteki çiçekçilerden yoğun ilgi gördü.

Şehirde hizmet veren çiçekçiler, özellikle yılbaşı yaklaşırken kokina çiçeklerine olan talebin arttığını belirtti. Çiçekçi Serkan Erel, geçtiğimiz 2024 yılında olduğu gibi bu yıl da kokina çiçekleri için çok sayıda sipariş aldıklarını söyledi. Kokina çiçeğinin halk arasında mutluluk getirdiğine inanıldığını ifade eden Erel, "Kokina çiçeklerinin canlı ve yapay modelleri var. Ancak vatandaşlar genellikle canlı olanını tercih ediyor. Kokina çiçeğinin, 2025 yılının son aralık ayına kadar ve hatta 2026 yılının son ayına kadar solmadan kaldığına inanılıyor" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
Ahmet Özer tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar

Tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Atatürk'ün portresini tükürüp yırttı! Yaptığı yanına kalmadı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Kıvanç Kasabalı Gökova'da: Tuttukları kocaman balık şaşırttı

Ünlü oyuncuların tuttuğu kocaman balık şaşırttı!
title