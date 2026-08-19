Kırşehir'de Gurbetçi Sezonu Beklentiyi Karşılamadı

Kırşehir'de her yıl özellikle temmuz ve ağustos aylarında hareketlilik yaşanan araç kiralama sektöründe, gurbetçi sezonu beklentileri karşılamadı. Ekonomik şartlar nedeniyle gurbetçi yoğunluğunda düşüş yaşandığını belirten araç kiralama işletmecileri, araç kiralama fiyatlarını mümkün olduğunca sabit tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Kırşehir'de araç kiralama işletmeciliği yapan Nurettin Aktaş, gurbetçi sezonunda bekledikleri yoğunluğu bu yıl göremediklerini ifade etti. Ekonomik şartların vatandaşların harcama alışkanlıklarını etkilediğini belirten Aktaş, "Gurbetçi yoğunluğu ekonomiden dolayı düşüşte. Şu an tam istediğimiz işi yapamadık. Fiyatlarımız günlük 2 bin liradan başlıyor, aracın modeline ve özelliklerine göre 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Burada araç önemli hale geliyor" dedi.

Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının yüksek olmasının vatandaşları satın almak yerine kiralamaya yönelttiğini söyleyen Aktaş, "Sıfır araçlarda ve ikinci el araçlarda fiyatların yüksek olması insanları kiralamaya yöneltti. İnsanlar satın almak yerine kiralamayı tercih ediyor. Bizler de ekonomiden dolayı fiyatlarımızı sabitledik" diye konuştu.

Kırşehir'e gelen ve araç kiralamak isteyen Musa Şafak İnce ise fiyatların bütçelerini zorladığını belirtti. Şehre geldiklerini ve köye gitmek için araç kiralamak istediklerini söyleyen İnce, "Şehrimize geldik, köye gideceğiz. Araç kiralamak istiyoruz. Fiyatta anlaşamıyoruz. Evet, araçlar güzel fakat bizim de bütçemizi zorluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı