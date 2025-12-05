Haberler

Kırşehir halkı Gazze için tek yürek oldu

Kırşehir halkı Gazze için tek yürek oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde, Gazze yararına Hayır Çarşısı kuruldu. Din görevlileri ve kadınlar, ev yapımı yiyecekleri satarak elde edilen geliri Gazze'ye ulaştırmak için çalıştı.

Kırşehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çağrısı üzerine İl Müftülüğü koordinesinde Cacabey Meydanı'nda Gazze yararına "Hayır Çarşısı" kuruldu. Din görevlilerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, Kur'an kursu kursiyerleri ile eğitimci kadınlar evlerinde hazırladıkları pasta, börek, gözleme, tatlı ve çay satışlarını gerçekleştirdi.

Meydanda piyasa fiyatlarının altında sunulan ürünler vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Yoğunluk nedeniyle stantlar gün boyunca hareketliliğini korurken, elde edilecek gelirin Gazze'de savaşın yaralarını sarmak amacıyla kullanılacağı belirtildi. Din görevlisi Yunus Aydın, halkın desteğinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Vatandaşın ilgisi gerçekten yoğun. Savaştan çıkan bölgede yaraların sarılması adına kurulan bu hayır çarşısına herkes duyarlılık gösterdi" dedi.

Vatandaşlardan Gülsüm Türk ise, kadınların fedakarlıklarına dikkat çekerek, "Duyarlı insanların varlığı bizi sevindiriyor. Kadınlar hem maddi hem manevi varlıklarıyla burada. Gazze için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Soğuk havada burada bulunmak, orada yaşananları daha iyi anlamamıza vesile oluyor" ifadelerini kullandı.

Hayır çarşısının gün boyu açık kalacağı ve elde edilen tüm gelirin Gazze'ye ulaştırılmak üzere ilgili kurumlara teslim edileceği öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda futbolcu başkan ve yönetici gözaltına alındı

Çok sayıda futbolcu, başkan ve yönetici gözaltına alındı
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da gözaltına alındı

Biri Fener'den diğeri Galatasaray'dan! İki yıldız futbolcu gözaltında
Ahmet Çakar ve eşi bahis soruşturmasında gözaltına alındı

Ahmet Çakar ve eşi gözaltında! İşte çok konuşulacak gerekçe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Son düzlüğe girildi: Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor
Kadın avukattan tartışma yaratacak 'Zina' çıkışı: Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak...

"Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak..."
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi

30 bin TL'lik sürpriz zam teklifi hesaba yatmadan iptal edildi
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü SDG arasında çatışma

Sınır komşumuz karıştı! Keskin nişancılara İHA'lar karşılık verdi
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı ilçeyi sel aldı! Yollar göle döndü, hayat durdu

İlçeyi bir anda sel aldı! Yollar göle döndü, hayat durdu
Türkiye genelinde elektrik sayaçları değişiyor! Tarih de belli

Türkiye genelinde tüm sayaçlar değişiyor! Tarih de belli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.