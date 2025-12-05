Kırşehir halkı Gazze için tek yürek oldu

Kırşehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çağrısı üzerine İl Müftülüğü koordinesinde Cacabey Meydanı'nda Gazze yararına "Hayır Çarşısı" kuruldu. Din görevlilerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, Kur'an kursu kursiyerleri ile eğitimci kadınlar evlerinde hazırladıkları pasta, börek, gözleme, tatlı ve çay satışlarını gerçekleştirdi.

Meydanda piyasa fiyatlarının altında sunulan ürünler vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Yoğunluk nedeniyle stantlar gün boyunca hareketliliğini korurken, elde edilecek gelirin Gazze'de savaşın yaralarını sarmak amacıyla kullanılacağı belirtildi. Din görevlisi Yunus Aydın, halkın desteğinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Vatandaşın ilgisi gerçekten yoğun. Savaştan çıkan bölgede yaraların sarılması adına kurulan bu hayır çarşısına herkes duyarlılık gösterdi" dedi.

Vatandaşlardan Gülsüm Türk ise, kadınların fedakarlıklarına dikkat çekerek, "Duyarlı insanların varlığı bizi sevindiriyor. Kadınlar hem maddi hem manevi varlıklarıyla burada. Gazze için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Soğuk havada burada bulunmak, orada yaşananları daha iyi anlamamıza vesile oluyor" ifadelerini kullandı.

Hayır çarşısının gün boyu açık kalacağı ve elde edilen tüm gelirin Gazze'ye ulaştırılmak üzere ilgili kurumlara teslim edileceği öğrenildi. - KIRŞEHİR